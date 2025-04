Evropa se zelená, ale americké futures naznačují před daty opatrnost

Poté, co se včera Wall Street nakonec dokázala otřepat z úvodních ztrát, se mírně vzhůru vydaly čínské trhy. Pomohl březnový index nákupních manažerů, který stoupl překvapivě vysoko, na 51,2 bodu. Pozitivní vývoj pak sílí v Evropě, která dopoledne směřuje vzhůru. Index DAX se posouvá o 0,8 procenta, další klíčové indexy pak přidávají asi půlprocento. Futures na Wall Street však zůstávají mírně v záporu a naznačují, že pozitivní sentiment má své limity.



Klíčovou událostí na programu je středeční oznámení amerických recipročních cel. To má přijít na vystoupení Donalda Trumpa ve 21 hodin našeho času. Už dnes ale mohou do obchodování zasáhnout jiné faktory, a to jednak spekulace či dílčí informace ke clům a také nová makrodata.

Dopoledním předkrmem bude předběžná inflace v eurozóně. Čeká se mírné snížení celkové i jádrové inflace, které by potvrdilo, že směr úrokových sazeb zůstává dolů. Příliš velký efekt na akcie však nečekáme, neboť pozornost míří jinam. Větší potenciál tak mají odpolední JOLTS a v rámci nich otevřená pracovní místa v zámoří. Za důležitý pak považujeme i report ISM naznačující kondici průmyslu. Průzkum budou dál negativně ovlivňovat cla, nejistota o cenách a zakázkách, ale je otázkou, jak moc.

Včerejšek nakonec nebyl moc dobrý pro dluhopisy, když jim uškodil postupný nárůst apetitu po riziku i spekulace o dubnové stabilitě sazeb ECB. Dnes se ale dluhopisům opět daří. Evropské i americké výnosy smazaly včerejší odpolední nárůst a míří dolů. Eurodolar se mezitím drží mírně nad 1,0800. Zlato sice neudrželo pozice kolem 3150 USD, ale na jeho vzestupném trendu se zatím nic nemění. Ropa lehce koriguje včerejší zisky. Pro korunu zůstává relevantní prostor lehce pod 25,00 za euro; kurz se dnes mění jen nevýrazně a mírně slabší domácí PMI koruně ztráty nepřináší.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9532 -0.0519 24.9878 24.9294 CZK/USD 23.0805 0.0238 23.1285 23.0235 HUF/EUR 402.9840 0.0505 403.7826 402.3494 PLN/EUR 4.1829 -0.0628 4.1924 4.1817

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8586 0.0771 7.8699 7.8476 JPY/EUR 161.7870 -0.2576 162.4045 161.5537 JPY/USD 149.6560 -0.1911 150.1430 149.5070

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8364 -0.1480 0.8378 0.8360 CHF/EUR 0.9544 -0.2086 0.9570 0.9534 NOK/EUR 11.3316 -0.3680 11.3818 11.3128 SEK/EUR 10.8198 -0.4055 10.8677 10.8084 USD/EUR 1.0811 -0.0749 1.0830 1.0799

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5982 -0.1624 1.6046 1.5952 CAD/USD 1.4388 0.0042 1.4404 1.4373