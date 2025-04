Akcie se snaží odolat špatným číslům, dluhopisy dnes jedou

Evropským akciovým indexům se od rána podařilo nahromadit pěkné zisky. DAX si připisuje 1,4 pct, CAC40 je +0,8 procenta, FTSE100 a AEX pak přidávají asi půl procenta. Amerika otevřela nerozhodně, načež ji zasáhla nová data. Investoři však po úvodním zaváhání trhy podrželi.



Index ISM potvrdil, že celní smršť a velká nejistota způsobená Trumpovou vládou mají stagflační dopad na ekonomiku. Tentokrát jde sice jen o průmyslový sektor, ale poselství je jasné (více ZDE). Spolu s tím zpráva JOLTS uvádí, že za únor ubylo otevřených pracovních pozic - výsledek 7,57 milionu podstřelil odhady. Prvotní reakce na čísla byla negativní pro akcie a naopak pozitivní pro dluhopisy. Následně se však situace zklidňuje.

Dopad stále pociťuje index DJIA více exponovaný na tradiční ekonomiku, případně index malých firem. Jejich ztráty však už jdou jen do pár desetin procenta. S&P500 se posouvá mírně do plusu a Nasdaq Comp. roste o 0,4 pct. Nakonec tedy data nezpůsobila velký stres. Dluhopisům se dnes obecně daří, a to hlavně na delších splatnostech. 10Y výnos je v USA dole o 5 bps a v Německu o 6 bps. Eurodolar i po intradenních výkyvech zůstává lehce nad 1,0800. Stejně tak svou pozici příliš nemění ani česká koruna k euru.

Klíčovou událostí bude zítřejší oznámení nových amerických cel. Z vývoje na trzích to vypadá, že se investoři přestávají tolik bát, ačkoli o výsledném nastavení toho víme minimum. Nálada každopádně zůstává velmi vrtkavá a ve hře jsou nejen cla, ale i další důležitá data.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9473 -0.0756 24.9878 24.9294 CZK/USD 23.0850 0.0433 23.1650 23.0235 HUF/EUR 402.4752 -0.0759 403.7826 402.2582 PLN/EUR 4.1825 -0.0724 4.1924 4.1803

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8577 0.0652 7.8717 7.8350 JPY/EUR 161.4960 -0.4469 162.4045 160.7650 JPY/USD 149.4710 -0.3145 150.1430 148.9830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8362 -0.1737 0.8380 0.8356 CHF/EUR 0.9541 -0.2436 0.9570 0.9511 NOK/EUR 11.2951 -0.6884 11.3818 11.2862 SEK/EUR 10.8003 -0.5854 10.8677 10.7855 USD/EUR 1.0806 -0.1294 1.0830 1.0778

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5929 -0.4935 1.6046 1.5926 CAD/USD 1.4314 -0.5074 1.4415 1.4309