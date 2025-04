Lee: Rok 2026 stále vypadá docela dobře

Tom Lee ze společnosti Fundstrat byl donedávna optimistou ohledně dalšího vývoje na akciích. Když bylo oznámeno zavádění cel, omluvil se investorům za to, že situaci neodhadl dobře. Nyní poukázal na velký pesimismus trhů, které podle něj počítají s 60% pravděpodobností recese. Pokud by tak nakonec došlo k poklesu obchodních a celních tenzí, podle investora by existoval prostor pro znatelný růst akcií v USA.



Lee si myslí, že ještě nenastal medvědí trh v tom smyslu, že ze strany akcií docházelo k silně negativnímu vlivu na celou ekonomiku. On sám má podle svých slov důvěru v to, že firemní sektor se nakonec se situací vypořádá. A trh je nyní „tak přeprodaný, že to je téměř záruka dlouhodobější vyšší návratnosti. V určité tenzi je tak nyní podle experta právě dlouhodobější a krátkodobější uvažování. Lee sám má ve svém portfoliu nadvážené akcie menších společností, finanční tituly, bitcoin, FAANG, telekomunikace a sektor zboží dlouhodobé spotřeby. Opak platí o zboží běžné spotřeby.



„Velmi zjednodušeně řečeno, Spojené státy a Čína mají nyní absurdně vysoká reciproční cla a pokud věříte, že jsou nastaveny správně, světové hospodářství je v problémech a měli byste být medvědem,“ řekl Lee. Jestliže však věříme, že přijde deeskalace, akcie by již výrazně klesat neměly. K tomu investor dodal, že on sám „by je kupoval“, a platí to zejména o těch, které jsou extrémně přeprodané. Včetně velkých technologií, u kterých Lee čeká opětovný růst, a včetně Tesly. Rok 2026 pak podle něj „stále vypadá docela dobře“.



Lee také odpovídal na dotaz na tzv. Fed put a vládní put opci. Tedy na úvahy o tom, že centrální banky či vláda nenechají klesnout akciový trh pod určitou hranici a zabrání tomu změnou své politiky. K tomu investor uvedl, že na straně sazeb se evidentně posunula hranice, při které by Fed zasáhl. Jinak řečeno, centrální banka by podle tohoto pohledu reagovala až na mnohem výraznější pokles cen akcií. Na straně likvidity ale podle experta stále pomyslná put opce existuje, protože Fed podle něj na této rovině může být na vývoj na akciovém trhu citlivější.



K vládní politice pak Lee řekl, že ta nemůže zastavit globální ekonomickou aktivitu jen proto, aby donutila Čínu ustoupit. Následující graf od ukazuje, že současná korekce patří mezi ty nejextrémnější od roku 1929. Obrázek porovnává i průměrný vývoj během korekcí a po nich s vývojem během medvědích trhů. Ty jsou charakteristické tím, že trh klesá po celých 12 měsíců po dosažení předchozího vrcholu, korekce naopak charakterizuje vývoj, kdy se akcie nad dříve dosažený vrchol dostávají zhruba po půl roce:





Zdroj: CNBC, X