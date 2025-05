Březnová nezaměstnanost v EU stagnovala na 5,8 %. Nejnižší byla v Česku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v březnu podle sezonně přepočtených údajů činila 5,8 procenta, a zůstala tak stejná jako v únoru. Nejnižší míru nezaměstnanosti měla podle něj Česká republika, a sice 2,6 procenta. Eurostat používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.







Pod třemi procenty byla v březnu míra nezaměstnanosti rovněž v Polsku, kde činila 2,7 procenta, a také na Maltě, kde činila 2,8 procenta. Na Maltě zůstala stejná jako v únoru, v Polsku se o desetinu procentního bodu zvýšila.



V eurozóně míra nezaměstnanosti činila 6,2 procenta a proti únoru se nezměnila. Proti loňskému březnu je nezaměstnanost nižší jak v eurozóně, tak v celé EU. Zatímco v zemích platících eurem před rokem činila 6,5 procenta, v EU byla na šesti procentech.



Eurostat odhaduje, že v celé EU bylo v březnu bez práce 12,904 milionu lidí. Z toho 10,818 milionu připadá na eurozónu. Proti únoru přibylo v EU 74.000 nezaměstnaných, v eurozóně pak 83.000. Proti loňskému březnu v EU nicméně 340.000 nezaměstnaných ubylo, v eurozóně se jejich počet meziročně snížil o 288.000.



Co se týče míry nezaměstnanosti mezi mladými, v EU letos v březnu činila 14,5 procenta a v eurozóně 14,2 procenta. V obou případech je to proti předchozímu měsíci pokles o desetinu procentního bodu. Bez práce bylo v EU 2,822 milionu mladých, v eurozóně pak 2,265 milionu. Za mladé Eurostat považuje lidi do 25 let věku.



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch se míra nezaměstnanosti v Česku v březnu snížila na 4,3 procenta z únorových 4,4 procenta. Loni v březnu byla na 3,9 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.