Akcie CATL při debutu na hongkongské burze výrazně posílily

Akcie čínského výrobce baterií pro elektromobily CATL při svém dnešním debutu na burze v Hongkongu přidávají více než 18 procent. Výrazně tak překonávají výkon celého trhu, kde hlavní index Hang Seng vykazoval růst zhruba o 1,3 procenta. Firma z nabídky akcií získala 4,6 miliardy USD (téměř 102 miliard Kč) a její vstup na burzu v Hongkongu je zatím největším burzovním debutem na světě v letošním roce, informuje agentura Reuters.



S akciemi firmy CATL už se obchoduje na burze v čínském Šen-čenu. Tam zahájily obchodování poklesem, ztráty ale smazaly a později přidávaly téměř 1,5 procenta.



Podnik uvedl, že většinu peněz, které získal z nabídky v Hongkongu, použije na výstavbu továrny v Maďarsku. Ta je součástí plánu firmy vyrábět v Evropě baterie pro automobilky jako , Stellantis a .



Firma původně chtěla z nabídky získat přibližně čtyři miliardy dolarů. Po silné poptávce od investorů, a to jak institucionálních, tak drobných, však nabídku zvýšila. Investoři tak budou moci využít tzv. green shoe opci, což by společnosti CATL umožnilo získat až 5,3 miliardy USD. S takovou částkou by to podle údajů společnosti LSEG byl největší vstup na hongkongskou burzu od roku 2021, kdy technologická společnost Kuaishou získala 6,2 miliardy USD.



Společnost CATL začala nabízet akcie investorům v době, kdy Spojené státy a Čína oznámily krátké příměří v obchodní válce, která od začátku dubna otřásá světovými finančními trhy. To poskytlo firmě CATL určitý dodatečný impuls, uvedly zdroje.



Firma CATL byla založena v roce 2011 a v současnosti má na globálním trhu s bateriemi pro elektromobily podíl 38 procent. Dodává baterie automobilkám Mercedes-Benz, , , , či Hyundai.



CATL staví v Maďarsku svou druhou evropskou továrnu, a to za 7,3 miliardy eur (téměř 182 miliard Kč). Továrna bude po dokončení největším závodem na výrobu bateriových článků v Evropě. V lednu 2023 firma v Německu zahájila provoz své první evropské továrny.