PwC: Prodej elektromobilů v 1. čtvrtletí stoupl o 42 procent na 2,7 milionu

Celosvětové prodeje čistě elektrických aut v prvním čtvrtletí vzrostly o 42 procent na 2,7 milionu vozů. Elektromobily tak tvořily 16 procent ze všech globálně nově prodaných vozů. Spolu s hybridy již podíl elektrifikovaných aut v celosvětovém měřítku dosahuje 40 procent a na největších evropských trzích přesahuje 60 procent. Celkově trhu vládne Čína. Vyplývá to ze studie PwC Electric Vehicle Sales Review.



"Po loňském mírném útlumu letos prodeje elektroaut vystřelily vzhůru. Důvodem je především zvyšující se poptávka po nových elektrovozech, které se také stávají cenově dostupnějšími. Trhu vládne Čína, jejíž automobilky díky akcelerujícímu výzkumu a vývoji a maximálnímu zacílení na zákazníka expandují i na zahraniční trhy včetně těch evropských. Zhruba 62 procent současné výrobní kapacity Číny je dnes nad absorpční kapacitou čínského trhu a může být použito pro export,“ uvedl partner PwC Pavel Štefek.



Čína stojí za více než 60 procenty světových prodejů elektroaut. Tamní prodeje čistě elektrických aut meziročně vzrostly o 55 procent a podíl čistě elektrických aut na nových prodejích dosáhl 27 procent. V Číně, která má výrobní kapacitu 60 milionů vozů ročně, budou podle Štefka brzy auta se spalovacím motorem okrajovou záležitostí. Do čínského automobilového průmyslu expandují technologičtí giganti jako Xiaomi či Huawei, kteří sází na propracovaná softwarová řešení využívající nové technologie včetně AI s rychlou odezvou řidiči. Díky masivnímu vývoji a výzkumu přitom dokážou uvést nový model na trh během 12 měsíců, mnohdy i rychleji.



Zatímco loni prodeje v Evropě spíše stagnovaly, na začátku letošního roku došlo k rychlému oživení. Prodeje bateriových aut na pěti největších evropských trzích vzrostly o 30 procent, když předcházející tři čtvrtletí prodeje naopak klesaly. Největší tempa růstu přitom zaznamenaly německý a britský trh.



Evropská komise v březnu představila první obrysy akčního plánu na podporu evropského autoprůmyslu i upravené emisní cíle. "Tento plán je nicméně v představených obrysech příliš vágní na to, aby v tuto chvíli dokázal otočit kormidlem a vrátil evropské značky na automobilové výsluní. Ty tak budou čelit stále sílící čínské expanzi mohutně podporované státními dotacemi. První čínské značky už se v Evropě zabydlely a řada dalších na místní trhy míří,“ doplnil expert PwC Michal Razim.



Český trh sice v letošním roce zaznamenává masivní nárůst prodejů, nicméně absolutní čísla jsou stále velmi nízká. V prvním čtvrtletí se prodalo přes 3000 čistě elektrických aut, což je meziročně více než dvojnásobný růst, nicméně tržní podíl elektromobilů je stále jen u pětiprocentní úrovně. Drtivou většinu registrací navíc tvoří jeden model jedné značky, Škoda Elroq.



Zatímco před rokem byl na všech hlavních trzích (největší evropské trhy, Čína, USA) jedničkou prodejů model Y, nyní obhájil pozici lídra jen v USA. V Evropě se propadl až na páté místo za vozy z produkce skupiny , včetně Škody Enyaq, v Číně je až třetí za dvěma místními automobilkami.



Aktuální studie PwC uvádí, že za pět let bude po světě jezdit 68 milionů aut s elektrifikovaným pohonem. Oproti současným 39 milionům to představuje nárůst o 74 procent. Nejrychleji se přitom bude zvyšovat podíl čistě elektrických aut, jejichž počet se do roku 2030 zdvojnásobí na 30 milionů. Hybridních aut bude jezdit 23 milionů, což je nárůst o 48 procent, a plug-in hybridů necelých 15 milionů, tedy o 70 procent více.