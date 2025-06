Trump znovu vyzval šéfa americké centrální banky, aby snížil úrokové sazby

Americký prezident Donald Trump znovu vyzval šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella, aby snížil úrokové sazby. Argumentuje, že podle zprávy společnosti ADP, která zpracovává mzdy, v květnu zpomalila tvorba pracovních míst. Prezident také připomněl, že Evropská centrální banka (ECB) už základní úrokovou sazbu snížila několikrát. Trump to dnes napsal na své sociální síti Truth Social.



"Údaje ADP jsou venku. 'Příliš pozdě' Powell teď musí snížit sazbu. Je neuvěřitelný. Evropa snižovala devětkrát," napsal americký prezident, který Powella s oblibou nazývá Panem příliš pozdě, protože šéf Fedu podle něj se snižováním otálí.





Počet pracovních míst v soukromém sektoru v USA se podle údajů ADP v květnu zvýšil mnohem méně, než se očekávalo. Minulý měsíc přibylo pouze 37.000 pracovních míst po dubnovém nárůstu o 60.000, který ADP upravila směrem dolů. Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali, že zaměstnanost v soukromém sektoru vzroste o 110.000 míst.



Komplexnější zprávu o zaměstnanosti v pátek zveřejní Úřad pro statistiku práce ministerstva práce. Fed má na rozdíl od České národní banky (ČNB) za úkol hlídat nejen stabilitu cen, ale i maximální zaměstnanost.



Trump na šéfa americké centrální banky útočí v posledních měsících opakovaně. Powella, kterého ve svém prvním funkčním období do funkce šéfa Fedu sám jmenoval, vyzývá k rezignaci.



Americký prezident si přeje nižší úrokové sazby, protože by zlevnily úvěry firmám a hypotéky občanům. Jeho napadání šéfa Fedu však má negativní dopad na finanční trhy.



Investoři se obávají, zda pod Trumpovou vládou zůstane zaručena nezávislost americké centrální banky. A to přesto, že prezident minulý měsíc uvedl, že šéfa Fedu neodvolá před koncem jeho funkčního období v květnu 2026.