Warner Bros Discovery (+7 %) se rozdělí do dvou samostatných firem

Americká mediální společnost Warner Bros. Discovery se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Warner dnes oznámil, že studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku. Akcie Warner Bros. Discovery na zprávu zareagovaly silným růstem.



Záměr předpokládá, že nově vytvořený podnik Streaming & Studios bude zahrnovat aktivity Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO a HBO Max, včetně jejich filmových a televizních knihoven. Samostatný podnik Global Networks bude zahrnovat kabelové sítě CNN, TNT Sports ve Spojených státech a Discovery, přední bezplatné kanály v Evropě, a digitální produkty, jako je streamovací služba Discovery+ a Bleacher Report.



Warner Bros. Discovery se snaží účinněji konkurovat jiným firmám v odvětví, kde se čím dál více prosazuje streamování. Silným hráčem je tam společnost . Naopak zájem o kabelové sítě dlouhodobě upadá. Rozdělením jde podnik stejnou cestou jako jeho rival , který se rozhodl oddělit většinu kabelových sítí, jako je MSNBC a CNBC, uvedla agentura Reuters.



Generální ředitel společnosti Warner Bros. Discovery David Zaslav bude zastávat funkci generálního ředitele divize Streaming & Studios. Gunnar Wiedenfels, který je teď finančním ředitelem Warner Bros. Discovery, bude zastávat funkci generálního ředitele divize Global Networks. Oba zůstanou ve svých současných funkcích až do chvíle, kdy se nynější firma rozdělí.



Akcie Warner Bros. Discovery se v elektronických systémech více než hodinu před oficiálním začátkem obchodování na burzách v USA prodávaly za 10,57 USD za kus. Vykazovaly tak růst o 7,6 procenta. Obchodovat na burzách se v USA začíná v 09:30 východoamerického času (15:30 SELČ).