Trhy napjatě sledují obchodní jednání mezi USA a Čínou, v úvodu mírně porostou

Akciové trhy už v průběhu asijského obchodování rostly v očekávání pozitivních výsledků jednání o obchodních omezeních mezi USA a Čínou. V Česku v 9:00 vyjdou data o spotřebitelské inflaci v květnu a po závěru trhů bychom se měli dozvědět výsledky Kofoly.

Futures: DAX i CAC kolem nulové změny, FTSE +0,2 %. S&P 500 i Nasdaq taktéž kolem nulové změny.

Představitelé Spojených států a Číny se včera setkali v Londýně, aby se pokusili urovnat obchodní spor, který se už netýká jen cel, ale i omezování vývozu vzácných zemin z Číny a hrozí globálním šokem v dodavatelském řetězci a zpomalením hospodářského růstu. Během prvního z pravděpodobně dvou dnů jednání v Londýně se představitelé obou supervelmocí sešli v zámečku Lancaster House, aby se vrátili k předběžné dohodě uzavřené minulý měsíc v Ženevě. Od té doby USA obviňují Čínu z jejího pomalého plnění, zejména pokud jde o dodávky vzácných zemin.

Americký prezident Donald Trump letos na dovoz z Číny uvalil cla, která se postupně vyšplhala až na 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla až na 125 procent. Kromě toho Čína odpověděla omezením vývozu některých prvků vzácných zemin. V květnu obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent.

Prozatímní dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím, že USA a Čína budou mezitím pokračovat v obchodních rozhovorech. V pátek americký prezident Donald Trump, který si minulou středu telefonoval se svým čínským protějškem řekl, že Si Ťin-pching souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin do USA.

Společnost .com plánuje investovat ve Spojených státech nejméně 20 miliard USD (433,7 miliardy Kč) do rozšíření infrastruktury datových center. Investice má podpořit další rozvoj umělé inteligence (AI), do kterého již firma investovala miliardy dolarů. Investice v Pensylvánii přichází necelý týden poté, co uvedl, že investuje deset miliard USD v Severní Karolíně. Oznámil také, že plánuje investovat více než pět miliard USD do své nové cloudové infrastruktury na Tchaj-wanu.

Dnes v 9:00 zveřejní Český statistický úřad finální údaj spotřebitelské inflace (CPI) za květen. Předběžný odhad posunul inflaci na 2,4 % z dubnových 1,8 %. Většinově očekáváno je potvrzení na 2,4 % a tedy opět nad cílem ČNB.

Po závěru trhu v Praze očekáváme zveřejnění výsledků Kofoly za 1Q25.