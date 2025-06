Rozbřesk: Dopad cel v americké inflaci zatím vidět není. Koruna se veze na slabém dolaru

Kdo hledá v americké inflaci průsak vyšších celních sazeb, aplikovaných v různých sazbách a krocích od března tohoto roku, má těžkou práci. Po vyšších clech není ani památky, což platí jak pro dubnová data, tak pro včera zveřejněné statistiky za květen.



Hodnotíme-li možný průsak vyšších celních sazeb do americké cenové hladiny, tak asi nejvíce do očí bijící je fakt, že ceny zboží v květnu dokonce mírně poklesly, přičemž to samé v podstatě platí pro tento cenový sub-index i pro období posledních tří měsíců. Pravda, některé položky jako audio-vizuální technika či hračky zdražily, ale tyto dílčí nárůsty nedokázaly vykompenzovat celkový pokles cen zboží (tedy pokud jej očistíme o ceny pohonných hmot a potravin).



Pochopitelně, že mezi ekonomy se nyní vede debata o tom, proč firmy prozatím jen v relativně malém měřítku přenáší vyšší cla na spotřebitele. Někteří mají tendenci argumentovat, že stagnující ceny zboží a některé segmenty ve službách jsou projevem slabé ekonomiky, resp. poptávky. Naše analýza šoků v americké ekonomice nám však říká, že žádný negativní poptávkový šok prozatím nepozorujeme. Kromě toho, pokud se podíváme na vývoj cen služeb mimo sektor bydlení, tak zde stále vidíme svižný růst, který není s propadající se ekonomikou příliš kompatibilní. Další hypotézou odloženého průsaku vyšších celních sazeb do inflace by pak mohl být efekt předzásobení, který byl evidentní v číslech za dovozy za první kvartál. To je skutečně možné, ale s tím nejde zcela dohromady zjištění, že v dubnu a v květnu zaznamenal federální rozpočet rekordní výnosy z cel. Ty by firmy měly přenášet na spotřebitele, ale je také možné, že se tak děje jen minimálně a dovážející firmy jednoduše snížily svoje marže (to by byla pro americkou ekonomiku pochopitelně nejlepší varianta).



S definitivním verdiktem ohledně dopadu vyšších celních sazeb na americkou inflaci tedy bude zřejmě dobré počkat do léta. I proto ze strany Fedu neuvidíme v následujících týdnech holubičí akci (zasedání je již příští středu), která by vyslyšela naléhání prezidenta Trumpa, že inflace je nízká a včera bylo pozdě snížit úrokové sazby. Na druhou stranu dolarový peněžní trh správně zavětřil, že inflace je na dostřel dvouprocentního cíle a jakékoliv zaváhání amerického trhu práce bude použito jako záminka k agresivnímu restartu snižování sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává zaparkovaná těsně pod hranicí 24,80 EUR/CZK a vyhlíží nové impulsy. Jelikož je tuzemský makro kalendář ve zbytku týdne prázdný, bude koruna pozorně sledovat zejména vývoj na eurodolarovém trhu. Včerejší ztráty dolaru jsou pro tuzemskou měnu dobrou zprávou, ze které by mohla profitovat v průběhu dnešní obchodní seance.



Eurodolar

Květnová inflace v USA byla mírnější, než se očekávalo, což se okamžitě projevilo poklesem krátkého konce dolarové výnosové křivky, jež nyní počítá se snížením sazeb Fedu v září (resp. na 100 % v říjnu). Eurodolar tak výsledky americké inflace katapultovaly nad hladinu 1,15, což značí, že atakuje tříletá maxima (1,1573).

Ani dnes se trh nemusí nudit, neboť na pořadu je aukce třicetiletého amerického vládního dluhopisu. Pokud proběhne v pohodě, tak by dolar mohl část včerejších ztrát smazat.



Regionální Forex

Polská vláda premiéra Tuska včera snadno ustála hlasování o důvěře v Sejmu, kde ji výraznou většinou podpořili koaliční poslanci. Výsledek hlasování byl všeobecně očekáván, a tak zlotý na zisk důvěry pro vládu nikterak nereagoval.



Akcie

Americké akciové indexy uzavřely včerejší den ve ztrátě, za kterou stojí hlavně slabší závěr obchodní seance. Výprodej velkých technologických akcií zbrzdil i zbytek akciového trhu a zpomalil návrat k historickým maximům. Akcie včera přerušily třídenní růst, Apple zaznamenal největší ztrátu ze sektoru megacaps a Tesla odmazala 3 % zisk. Silně včera posilovaly akcie společností, které se věnují vývoji kvantových počítačů. Společnost General Motors ve svém prohlášení uvedla, že plánuje investovat až 4 mld. USD do svých závodů v USA, kde chce rozšířit a zefektivnit výrobu. Tato investice bude na úkor produkce v Mexiku, kde společnost plánuje útlum výroby. Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,23 %, Nasdaq 100 -0,37 % a Dow Jones -0,01 %.