DeepSeek odkládá nový AI model kvůli problémům s čipy Huawei

Společnost DeepSeek odložila vydání svého nového modelu umělé inteligence, protože snahy o trénování s využitím čipů Huawei selhaly, informoval ve čtvrtek deník Financial Times (FT) s odvoláním na tři zdroje obeznámené se záležitostí.
Čínský startup v oblasti umělé inteligence se setkal s přetrvávajícími technickými problémy při trénování svého modelu R2 s využitím čipů Ascend od Huawei, uvedl FT. To DeepSeek přimělo k použití čipů pro trénování a Ascend pro inferenci.
Tyto problémy byly hlavním důvodem, proč bylo velmi očekávané květnové uvedení modelu R2 od DeepSeeku na trh odloženo, uvádí se ve zprávě.
FT zdůrazňuje obtíže, kterým čínští vývojáři v oblasti AI čelí při snaze snížit svou závislost na amerických technologiích, konkrétně na AI čipech od Nvidie. DeepSeek a její konkurenti byli již dříve Pekingem povzbuzováni k používání čipů Ascend od Huawei, a to zejména proto, že se vývoz amerických čipů do Číny stal letos hlavním bodem sporu.
Zatímco USA v červenci povolily společnosti obnovit prodej svých čipů H20 v Číně, Peking upozornil na bezpečnostní obavy ohledně používání čipů vyrobených v USA při vývoji klíčové čínské umělé inteligence.
Inference, jež zahrnuje použití trénovaného modelu umělé inteligence pro generování odpovědí, obvykle vyžaduje menší výpočetní výkon než trénování, které zahrnuje použití velkého množství již existujících dat ke zlepšení schopností modelů umělé inteligence.
Čipy Nvidie jsou stále nejžádanější
Čip H20 je v Číně stále zdaleka nejoblíbenějším, a to i přesto, že Huawei a Peking prosazovaly přijetí řady Ascend od Pekingu. USA zařadily řadu Ascend na černou listinu s odůvodněním, že Huawei k vývoji čipu použil omezené americké technologie.
Model R1 od společnosti DeepSeek, který začátkem tohoto roku otřásl sektorem umělé inteligence, byl vyvinut převážně s využitím právě čipů H20. Čipy používají i další významní čínští vývojáři v oblasti umělé inteligence, včetně ByteDance, Tencentu nebo Alibaby.
Čína začátkem tohoto týdne požádala místní vývojáře, aby zdůvodnili své objednávky čipů od Nvidie. Čínská média uvedla, že model R2 bude vydán v nadcházejících týdnech.
Zdroj: Investing.com, Financial Times, Yahoo Finance