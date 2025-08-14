Hledat v komentářích

Britská ekonomika překvapila ve druhém kvartálu větším růstem

14.08.2025 8:53
Autor: Redakce, Patria.cz

Britská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3 %, což je lepší výsledek než se očekávalo, vyplývá z předběžných odhadů britského Úřadu pro národní statistiku zveřejněných ve čtvrtek.

Ekonomové oslovení agenturou Reuters očekávali, že hrubý domácí produkt (HDP) země za dané období vzroste o 0,1 %, oproti prudkému růstu o 0,7 % v prvním čtvrtletí. Meziměsíčně ekonomika v červnu vzrostla o 0,4 % po květnovém poklesu o 0,1 % a nedokázala setřást dopad amerických cel a nejistoty v podnikání.

"Ekonomika byla v dubnu a květnu slabá, přičemž určitá aktivita byla přesunuta na únor a březen před zavedením kolkovného a změn cel, ale v červnu se silně zotavila," uvedla ve čtvrtek Liz McKeownová, ředitelka ekonomické statistiky v ONS. Kolkovné označuje daň z nákupu nemovitostí.

Ve druhém čtvrtletí růst táhly služby, přičemž na obrátkách nabraly počítačové programování, zdravotnictví a leasing vozidel. "Růst v červnu táhly také služby, přičemž silný měsíc zaznamenaly vědecký výzkum a vývoj, strojírenství a prodej automobilů. V rámci produkce, která se zotavila, si obzvláště dobře vedla výroba elektroniky," poznamenal McKeown.

Britská libra po zveřejnění údajů vůči dolaru stagnovala na 1,3577 USD.

Nejnovější údaje o růstu přicházejí jen několik dní poté, co Bank of England snížila úrokové sazby z 4,25 % na 4 %. Inflace v červnu vzrostla z 3,4 % v květnu na 3,6 %. Ve svém prohlášení z minulého týdne Bank of England uvedla, že její výbor pro měnovou politiku "se i nadále zaměřuje na potlačení všech stávajících nebo nově vznikajících přetrvávajících inflačních tlaků, aby se inflace ve střednědobém horizontu udržitelně vrátila k cílové hodnotě 2 %."

Poznamenala také, že základní růst HDP Spojeného království "zůstal utlumený, což odpovídá pokračujícímu, postupnému uvolňování na trhu práce."

"V ekonomice se pravděpodobně objevila určitá rezerva. Přetrvávají domácí a geopolitická rizika spojená s ekonomickou aktivitou, ačkoli nejistota ohledně obchodní politiky se poněkud zmírnila," uvedla banka s ohledem na obchodní dohodu Spojeného království s USA, jjíž součástí je 10% clo na vývoz do Spojených států.

Zdroj: CNBC


