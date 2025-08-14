Hledat v komentářích

Detail - články
Bank of America dál věří zbrojařům. K růstu by jim mohly pomoci ESG fondy

14.08.2025 6:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské zbrojařské firmy mohou brzy zažít další růst - i konzervativní investoři totiž začínají přehodnocovat svůj postoj k obrannému sektoru. Podle Bank of America se chystá příliv kapitálu z fondů, které dosud kvůli ESG pravidlům zbrojovky obcházely. Akcie firem jako Rheinmetall, Renk či Exail Technologies letos výrazně posílily, i když poslední dny přinesly mírné ochlazení kvůli spekulacím o mírových jednáních.

Akcie evropských zbrojařů mohou nabrat svěží vítr do plachet. Bank of America věří, že fondy, kterým se do zbrojovek investovat nechtělo, mění názor a chystají se na nákupy ve velkém. Podle analytika Bena Heelana z Bank of America značná část evropských dlouhodobých investorů do zbrojařských společností zatím nevstoupila. Příliv nového kapitálu by tak podle něj mohl poslat akcie obraného sektoru opět vzhůru.

Jedná se zejména o ESG fondy soustředící se na udržitelné investice, do kterých akcie zbrojařských firem příliš nezapadají. Nicméně zneklidňující geopolitická situace a závazky západních zemí k navýšení rozpočtů na obranu donutily ESG fondy změnit názor. „Investoři už nejsou svázání ESG pravidly a aktuálně je brzdí pouze byrokracie,“ uvedl Heelan. Fondy totiž musí upravit prospekty a informovat investory o plánovaných krocích.

Heelan se svým týmem zkoumal peněžní toky a zatím nezjistil žádné výrazně změny v portfoliích ESG fondů. „Máme pocit, že na rebalancování portfolií ještě dojde,“ dodal analytik.

Akcie evropských zbrojařských firem zažily v letošním roce strmý růst. Hlavním spouštěčem byly vyšší plánované výdaje jednotlivých vlád a snaha Evropy postarat se o svoji vlastní bezpečnost bez přílišného závislosti na americké armádě. Index Stoxxx Europe Aerospace and Defense, který evropský obranný sektor sleduje, vzrostl od počátku letošního roku o 50 procent a valuace hlavních tahounů obraného boomu se vyšplhaly na rekordní hodnoty.

Akcie francouzské firmy Exail Technologies, jenž se zabývá vývojem námořních robotů, vzrostly letos již o astronomických 526 procent. V Německu nejvíce rostl Renk, jehož akcie se zhodnotily o 222 procent. Známá zbrojovka Rheinmetal pak přidala 158 procent a aktuálně se obchoduje za 89násobek zisků. Pro porovnání P/E Nvidie činí 58.

V posledních několika dnech ale valuace firem z obraného sektoru mírně oslabily. Důvodem jsou nedávná mírová prohlášení ze strany Ukrajiny a Ruska, společně s osobním setkání mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem. „Do zbrojovek v minulosti investovalo množství fondů, které vydělaly spoustu peněz a nyní snižují expozici na obraný sektor,“ řekl Heelan.

Podle Bank of America jsou základem extrémně vysokých valuací evropských zbrojařských firem vysoká očekávání. „Objednávky v Německu se hromadí a dávají předpoklad k delšímu a stabilnímu růstu,“ dodává Heelan.

RHM 

Zdroj: CNBC


