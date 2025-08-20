Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?

Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?

20.08.2025 16:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Internet a technologické společnosti existují již dostatečně dlouho na to, aby bylo jasné, že ve virtuálním světě není nic zadarmo. Big Tech zároveň akceptuje pouze dvě platidla – dolar, nebo data. Otázkou je, jakou mají uživatelé pro internetové platformy cenu?

Jedním z klíčových faktorů, na kolik si uživatele daná platforma cení, je jeho poloha. Uživatelé z chudších zemí jsou pro firmy výrazně méně lukrativní než uživatelé z USA nebo západní Evropy. Kromě geografie hraje velkou roli při úspěšné monetizaci uživatelů také efektivita samotné platformy.

Příkladem může být Reddit, kterému se díky zapojení umělé inteligence podařilo navýšit tržby na jednoho uživatele. Opačný příběh se psal v případě sociálních sítí Pinterest a Snap. Obě firmy ve druhém kvartále nedokázaly využít sílu AI na plno a vykázaly slabý růst. Akcie Snapu se v reakci na středeční výsledky propadly o 17 procent. Silně negativní reakci investorů vyvolaly i výsledky Pinterestu, které v pátek poslaly akcie o deset procent níže.

Snap minulý týden reportoval ztrátu na akcii ve výši 16 centů a tržby 1,34 miliardy dolarů. Tržby meziročně rostly o devět procent, nicméně ztráta se oproti minulému roku prohloubila o 14 milionů na 262 milionů dolarů.

Pinterest ve druhém kvartále vygeneroval tržby ve výši téměř jedné miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 17 procent. Zisk na akcii činil 0,33 dolaru, přičemž Wall Street očekávala 0,36 dolaru.

I přes horší výsledky je z výše zmíněných firem nejúspěšnější Snap, jehož průměrné měsíční tržby na jednoho aktivního uživatele v Severní Americe činí 2,78 dolaru. Reddit vygeneruje 2,62 dolaru a Pinterest 2,43 dolaru na uživatele měsíčně.

A pak je tu Meta

Královna sociálních sítí sice přestala zveřejňovat geografické rozložení uživatelů, nicméně dle odhadu Sherwood News se počet aktivních měsíčních uživatelů v Severní Americe může pohybovat kolem 250 milionů. Agentura Bloomberg dále odhaduje tržby Mety ze Severní Ameriky na třetí kvartál na přibližně 20 miliard dolarů. Z toho vyplývá, že Meta dokáže na jednoho uživatele z USA a Kanady vygenerovat přibližně 26 dolarů.

Pro ilustraci nejdražší předplatné Netflixu vyjde na 25 dolarů. Je nutno dodat, že Meta má v portfoliu Instagram i Facebook. Nicméně i odděleně vydělávají platformy Mety násobně více než v případě Snapu nebo Redditu.

Zdroj: Sherwood, Bloomberg


Čtěte více:

Jakub Blaha: Meta (+12 %) předvedla jeden z nejsilnějších výsledků ve své historii, očekávání naprosto zničila
31.07.2025 10:41
Jakub Blaha: Meta (+12 %) předvedla jeden z nejsilnějších výsledků ve své historii, očekávání naprosto zničila
Meta (Investiční tipy) ve druhém čtvrtletí 2025 předvedla jeden z nejs...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.08.2025
16:22Firma MSM North America z CSG postaví v USA továrnu za více než 13 miliard
16:12Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?
15:18Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO  
14:40Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
14:04Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
13:05Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb
12:23Labubu poráží Barbie. Pop Mart si zapisuje 400% růst zisku a přerostl Mattel  
11:38Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
11:33Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta
11:28Inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, maximum za rok a půl
11:00Akcie rostou příliš rychle. Valuace Intelu vyletěla na úroveň z dotcom bubliny
8:47USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném  
8:44Rozbřesk: Proč zatím nejsou dopady amerických cel v Evropě tak silné?
6:09Očekávání Wall Street rekordně rostou. Srazit by je mohl plíživý dopad cel  
19.08.2025
22:03Trhy v červených číslech - smíšený sentiment, technologiím došly síly  
16:53Snížení sazeb brání možná hlavně ti, kteří po něm nejvíce volají
15:44ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
15:41Američtí investoři se hrnou do evropského fotbalu
15:02Amerika už není středem světa. Investoři objevují skrytý poklad v severní Evropě
14:04UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět