Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?

Internet a technologické společnosti existují již dostatečně dlouho na to, aby bylo jasné, že ve virtuálním světě není nic zadarmo. Big Tech zároveň akceptuje pouze dvě platidla – dolar, nebo data. Otázkou je, jakou mají uživatelé pro internetové platformy cenu?
Jedním z klíčových faktorů, na kolik si uživatele daná platforma cení, je jeho poloha. Uživatelé z chudších zemí jsou pro firmy výrazně méně lukrativní než uživatelé z USA nebo západní Evropy. Kromě geografie hraje velkou roli při úspěšné monetizaci uživatelů také efektivita samotné platformy.
Příkladem může být Reddit, kterému se díky zapojení umělé inteligence podařilo navýšit tržby na jednoho uživatele. Opačný příběh se psal v případě sociálních sítí Pinterest a Snap. Obě firmy ve druhém kvartále nedokázaly využít sílu AI na plno a vykázaly slabý růst. Akcie Snapu se v reakci na středeční výsledky propadly o 17 procent. Silně negativní reakci investorů vyvolaly i výsledky Pinterestu, které v pátek poslaly akcie o deset procent níže.
Snap minulý týden reportoval ztrátu na akcii ve výši 16 centů a tržby 1,34 miliardy dolarů. Tržby meziročně rostly o devět procent, nicméně ztráta se oproti minulému roku prohloubila o 14 milionů na 262 milionů dolarů.
Pinterest ve druhém kvartále vygeneroval tržby ve výši téměř jedné miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 17 procent. Zisk na akcii činil 0,33 dolaru, přičemž Wall Street očekávala 0,36 dolaru.
I přes horší výsledky je z výše zmíněných firem nejúspěšnější Snap, jehož průměrné měsíční tržby na jednoho aktivního uživatele v Severní Americe činí 2,78 dolaru. Reddit vygeneruje 2,62 dolaru a Pinterest 2,43 dolaru na uživatele měsíčně.
A pak je tu Meta
Královna sociálních sítí sice přestala zveřejňovat geografické rozložení uživatelů, nicméně dle odhadu Sherwood News se počet aktivních měsíčních uživatelů v Severní Americe může pohybovat kolem 250 milionů. Agentura Bloomberg dále odhaduje tržby Mety ze Severní Ameriky na třetí kvartál na přibližně 20 miliard dolarů. Z toho vyplývá, že Meta dokáže na jednoho uživatele z USA a Kanady vygenerovat přibližně 26 dolarů.
Pro ilustraci nejdražší předplatné Netflixu vyjde na 25 dolarů. Je nutno dodat, že Meta má v portfoliu Instagram i . Nicméně i odděleně vydělávají platformy Mety násobně více než v případě Snapu nebo Redditu.
Zdroj: Sherwood, Bloomberg