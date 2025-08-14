Hledat v komentářích

Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu

14.08.2025 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Index S&P 500 si dnes po nedávných rekordních maximech trochu vydechl a odepsal 0,1 %. Zpráva o vyšší než očekávané inflaci mírně ochladila očekávání ohledně snížení sazeb na zářijovém zasedání Fedu a zvýšila obavy z cenových tlaků vyvolaných celními sazbami. Dnes zveřejněná data ukázala, že ceny výrobců v USA v červenci rostly rychlejším tempem, než se očekávalo. Index cen výrobců pro konečnou spotřebu se v červenci meziměsíčně zvýšil o 0,9 % a toto tempo zrychlilo poté, co v červnu zůstal beze změny. Za posledních dvanáct měsíců dosáhl tento údaj 3,3 % a zrychlil z 2,4 %. Ekonomové předpovídali hodnoty 0,2 % a 2,5 %. Táhl především růst nákladů na služby (+1,1 %), což představuje největší měsíční nárůst od března 2022. Po zveřejnění dat se pravděpodobnost snížení sazeb v září mírně snížila z 97 na 90 %. Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, minulý týden klesl, a to o 3 000 na sezónně očištěných 224 000 za týden.

V korporátním sektoru klesly akcie výrobce zemědělské techniky Deere & Company (-6,8 %) poté, co tento gigant v oblasti zemědělských strojů snížil svůj celoroční výhled zisku v důsledku nepřehledného tržního prostředí. Akcie společnosti Tapestry (-15,8 %) klesly poté, co módní skupina zveřejnila odhady příjmů za aktuální fiskální rok, které zaostaly za očekáváními Wall Street. Akcie společnosti Cisco Systems (-1,6 %) poklesly poté, co skupina vyrábějící síťová zařízení oznámila silnější než očekávaný výhled tržeb za první čtvrtletí, ale zaznamenala negativní dopad rozsáhlých amerických cel, která budou dále komplikovat předvídatelnost podnikání. Těsně před koncem obchodním seance přišla z Bílého domu zpráva, že Trumpova administrativa zvažuje majetkově vstoupit do společnosti Intel, která na to reagovala rychlým posílením a dnešek zakončila 7,4 % v plusu.



