Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům

22.12.2025 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 22.12. 2025 posiluje o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také posiluje, a to o 0,4 %.

Německý index DAX posiluje o 0,1 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,4 % na úroveň 1,1758. Zlato dnes posiluje o 2,2 %. a obchoduje se na úrovni 4437 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.016 p. b. na úroveň 4,165 %.

Akciové trhy v posledních dvou měsících spíše stagnují a očekávaná „Santa rally“ se zatím nekoná. Investoři zůstávají opatrní, přestože technologický index Nasdaq se nenápadně posouvá vzhůru a aktuálně se nachází pouhé 3 % od svého historického maxima. Tento vývoj naznačuje, že navzdory celkové slabší dynamice trhu zůstává segment technologických titulů relativně silný, což může být signálem pro další růst v případě zlepšení sentimentu okolo AI.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl
12:05Rally drahých kovů pokračuje: Zlato na dalším rekordu, stříbro u 70 USD a měď blízko 12 000 USD  
11:59Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech
11:46Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
11:35Čína uvalí prozatímní clo až 42,7 procenta na některé mléčné výrobky z EU
10:17Robotaxi od Baidu se v Londýně propojí s Uberem a Lyftem
9:42Jaderné elektrárny v Česku letos vyrobily přes 31,02 TWh elektřiny, dosud nejvíc
9:11Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě pravidelného úrokového výnosu
8:54Česká zbrojovka získala významný kontrakt v Německu, zlato poprvé nad 4 400 USD a futures smíšené  
8:42Rozbřesk: EU představuje Automotive Package. Je to flexibilnější cesta k čisté mobilitě?
6:08Optimismus na maximu. BofA hlásí nejsilnější investorský sentiment od roku 2021  
21.12.2025
9:17Víkendář: Prudký nárůst cen domů pozorovaný za poslední půlstoletí není velkým překvapením…
20.12.2025
9:12Víkendář: Nelze očekávat, že by ceny domů ve velkých městech v dohledné době klesly
0:16Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády, vybrala si její pistoli jako novou služební zbraň

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět