Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům

Americký akciový index S&P 500 dnes 22.12. 2025 posiluje o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 0,4 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,4 % na úroveň 1,1758. Zlato
dnes posiluje o 2,2 %. a obchoduje se na úrovni 4437 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.016 p. b. na úroveň 4,165 %.
Akciové trhy v posledních dvou měsících spíše stagnují a očekávaná „Santa rally“ se zatím nekoná. Investoři zůstávají opatrní, přestože technologický index Nasdaq
se nenápadně posouvá vzhůru a aktuálně se nachází pouhé 3 % od svého historického maxima. Tento vývoj naznačuje, že navzdory celkové slabší dynamice trhu zůstává segment technologických titulů relativně silný, což může být signálem pro další růst v případě zlepšení sentimentu okolo AI.