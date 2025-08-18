Hledat v komentářích

Detail - články
Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině

18.08.2025 15:40
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Generální ředitel OpenAI Sam Altman se domnívá, že trh s umělou inteligencí se může nacházet v bublině. Zároveň ale podotkl, že umělá inteligence je podle něj nejdůležitější věcí za velmi dlouhou dobu. Řekl to minulý týden v rozhovoru pro The Verge. Altmanova domněnka o AI bublině není pro investory žádnou novinkou. Varují před ní také jiní.

„Jsme ve fázi, kdy jsou investoři jako celek z umělé inteligence příliš nadšení? Můj názor je, že ano. Je umělá inteligence nejdůležitější věcí, která se za velmi dlouhou dobu stane? Můj názor je také, že ano," řekl čtyřicetiletý Altman s tím, že si myslí, že AI by mohla být v bublině.

Současné tržní podmínky přirovnal k těm, které nastaly v 90. letech, a které vedly k tomu, že praskla internetová či dot-com bublina, již rovněž předcházelo obrovské nadšení investorů. Tehdy byl jen namísto AI předmětem zájmu internet. Mezi březnem 2000 a říjnem 2002 ztratil technologický index Nasdaq téměř 80 procent své hodnoty poté, co mnoho společností nedokázalo generovat příjmy nebo zisky.

I proto má řada analytiků a odborníků rostoucí obavy z toho, že se v současném boomu kolem AI děje totéž. Nabádají k opatrnosti, neboť investice do této oblastijsou podle nich příliš rychlé. Taková či podobná varování přednesli například spoluzakladatel Alibaby Joe Tsai, investiční ředitel největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates Ray Dalio nebo hlavní ekonom Apollo Global Management Torsten Slok.

Slok minulý měsíc dokonce varoval, že bublina umělé inteligence je ve skutečnosti větší než ta internetová, přičemž deset největších společností v indexu S&P 500 je nadhodnocenějších než v 90. letech.

Trochu opačný názor má Ray Wang, generální ředitel společnosti Constellation Research ze Silicon Valley. „Nevidím to jako bublinu (širší investice do AI a polovodičů). Základy v celém dodavatelském řetězci zůstávají silné a dlouhodobá trajektorie trendu umělé inteligence podporuje pokračující investice," řekl. Připustil ovšem, že roste množství spekulativního kapitálu, který směřuje ke společnostem se slabšími základy.

Snad dosud nejvyšší obavy z AI bubliny panovaly začátkem letošního roku, kdy čínský start-up DeepSeek vydal svůj jazykový model, jehož trénink měl vyjít na méně než šest milionů dolarů, což je jen zlomek miliard dolarů, které utratili americké firmy jako OpenAI. Tato tvrzení čínské společnosti se ale setkala s určitou skepsí.

Altman rozhovoru pro The Verge mj. řekl, že OpenAI utratí v „nepříliš vzdálené budoucnosti“ biliony dolarů za vybudování svého vlastního datového centra. Společnost by pak podle jeho slov projevila zájem o koupi internetového prohlížeče Chrome, pokud by americká vláda donutila Alphabet k jeho prodeji.

Zdroj: CNBC


