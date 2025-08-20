Hledat v komentářích

Detail - články  
USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném

USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném

20.08.2025 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dodávky ruské ropy na Slovensko a Maďarsko byly obnoveny po výpadku způsobeném útokem na ropovod Družba. Administrativa prezidenta Trumpa rozšířila 50% cla na stovky produktů obsahujících ocel a hliník.

Článek se odemkne 20.08.2025 9:47

