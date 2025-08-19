Trhy v červených číslech - smíšený sentiment, technologiím došly síly

Americké akciové trhy zakončily úterní seanci v červených číslech, když nejméně propadl průmyslový Dow Jones , který za včerejším obchodováním zaostal cirka o 0,1 %, aby na závěr otočil do zelených čísel a skončil den +0,02 %. Technologické tituly v indexu Nasdaq Composite naopak ztratily přes 2 %, kdy jedním z nejslabších segmentů technologického sektoru byly polovodiče, ale i tam se opět našla výjimka, a to znovu v podobě akcií , který posílily okolo 7 %, a to po oznámení investice 2 mld. USD. Průměr S&P 500 oslabil kolem 0,5 %, kdy jižním směrem byl jednoznačně tažený velkými jmény z Mag7, kdy kupříkladu či Meta Platforms odepsaly přibližně 2-3 %.
K růstovým titulům se dnes zařadily společnosti či Palo Alto Networks. Dnes před trhem představila svá čísla za předchozí čtvrtletí retailová firma , která je třeba známá jako prodejcem materiálů do domácností či zahradních produktů. Ačkoliv HD reportoval smíšená čísla, kdy kupříkladu tržby skončily lehce pod konsensem trhu, při čistém zisku na akcii 4,68 USD
, což bylo opět mírně pod odhadem trhu. Akcím severním směrem napomohl potvrzený výhled pro fiskální rok 2025, kdy se očekává růst tržeb o zhruba 2,8 %. Akcie reagovaly růstem o necelé 3 %
Druhé jméno, tedy Palo Alto Networks reportoval svá čísla jako většina technologických společností po trhu, zde tedy v pondělí. Na rozdíl od prvé jmenované společnosti HD Palo Alto nezklamalo investory ani při pohledu na předešlý kvartál, když tržby 2,53 mld. USD
, a to vše při čistém zisku na akcii 0,95 USD
, což bylo výrazněji více, jak konsensus 0,885 USD
. Pozitivní je například výhled pro tržby v roce 2025, které by měly být vyšší, a to v rozmezí 10,475-10,525 mld. USD
. Společnost současně plánuje strategické posílení, a to v podobě akvizice CyberArk za 25 mld. USD
, která by měla vést k posílení platformy AI a bezpečnosti. Akcie vzrostly rovněž o zhruba 3 %.
EUR/USD 1,1647, EUR/CZK 214,45, USD/CZK 20,99, WTI
62,43 USD/barel, Brent
65,80 USD/barel, Troyská unce zlata
3.319 USD
, Výnos
10letého státního dluhopisu USA 4,29 %, Výnos
30letého státního dluhopisu USA 4,90 %, Bitcoin 113.043 USD
, Ethereum 4.149 USD