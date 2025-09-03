Hledat v komentářích

Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému

03.09.2025 6:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Současná americká vláda mění regulaci a politiku týkající se finančního sektoru. Její kroky mohou výrazně ovlivnit celý globální systém a ekonomiku. Na stránkách VoxEU to tvrdí Gary Gensler, Lev Menand a Joshua Younger (viz první část článku). Ve druhé části popisují různé konkrétní kroky americké vlády a jejich možné důsledky.

Ochrana investorů je také předmětem změny vládní politiky. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) mimo jiné vykazuje snahu usnadnit drobným investorům investování do soukromých fondů. Hovoří se o tom, že takové investice s vyšším rizikem a vyšším výnosem mohou pomoci doplnit diverzifikované portfolio těchto investorů. Hned v prvním týdnu ve funkci také prezident Trump podepsal dokumenty, jejichž cílem je „proměnit USA v kryptoměnové centrum světa“.

V březnu Bílý dům dokonce oznámil cíl vytvoření strategických bitcoinových rezerv digitálních aktiv. V dubnu ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že rozpustí svůj tým pro vymáhání práva v oblasti kryptoměn. V dubnu také nový předseda SEC přednesl svůj první projev o kryptoměnách, kde vyjádřil názor, že jejich vzestup pomůže „modernizovat aspekty amerického finančního systému“. K tomu ekonomové dodávají:

„Vláda si rovněž nárokuje bezprecedentní kontrolu nad vládními orgány včetně finančních regulátorů. Ti již dlouho těží ze značné autonomie ze strany zaměstnanců Bílého domu, zejména při formulování legislativních pravidel, jako jsou kapitálové požadavky a požadavky na likviditu bank. Podle nové politiky americké vlády ale finanční regulátoři budou muset předkládat všechna navrhovaná pravidla k přezkoumání Úřadu pro informace a regulační záležitosti (OIRA).“

Prezident Trump si také „nárokuje pravomoc odvolat finanční regulátory dle své libosti i přesto, že mu zákon zakazuje je odvolat s výjimkou udání důvodu.“ Tato změna může podle ekonomů vést ke „stranické dominanci“ dříve vyvážených vícečlenných komisí některých institucí a regulátorů včetně Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). V ještě ostřejším rozporu s postupem předchozích vlád „Bílý dům útočí na právní základy nezávislosti centrální banky“.

Vláda mimo jiné posílila své pravomoci při kontrole regulační a dohledové funkce Federálního rezervního systému. K tomu ekonomové dodávají, že regulace finančních institucí je také formou měnové politiky. A „Bílý dům odhodlaný uvolnit měnové podmínky by mohl takovou politiku uskutečnit právě změnami pravidel týkajících se rozvah bank“. Vláda také neprojevuje velký respekt k autonomii Fedu u samotné monetární politiky. A prezident mimo jiné hovoří o tom, že Jay Powell nedělá svou práci dobře.

Ekonomové považují tyto i další kroky za něco, co může narušit fungování světové ekonomiky a globálního dolarového systému. „Jeho stabilita závisí na důvěře široké škály účastníků… Jak kdysi řekl jeden bývalý tajemník Basilejského výboru pro bankovní dohled: Globální finanční stabilita je veřejným statkem. Vlády nespolupracují proto, aby se navzájem kontrolovaly, ale aby tento veřejný statek poskytovaly tím, že dohlíží na trhy. Mnoho kroků druhé Trumpovy vlády ale hrozí narušením této důvěry.“

K tomu ekonomové dodávají: Mark Sobel, bývalý vysoký úředník ministerstva financí, nedávno varoval, že Spojené státy oslabují své ekonomické a institucionální základy. Tím, že nejsou důvěryhodným partnerem, pak podkopávají základy toho, co vedlo k dominanci dolaru ve světové ekonomice. „I když v současné době neexistuje žádná životaschopná alternativa k americkému dolaru, přechod od klíčových měn k multipolárnímu měnovému systému je jistě možný. Druhá Trumpova administrativa svými činy a politickými cíli tento přechod může prosazovat a urychlovat,“ míní ekonomové.

Zdroj: VoxEu


