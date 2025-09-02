Pokles na akciích v USA

Americký akciový index S&P 500 dnes 2.9. 2025 oslabuje o 1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje také, a to o 1,1 %. Na konci obchodního dne v USA tak vidíme pokračování korekce v návaznosti na špatná data z trhu práce.
Německý index DAX
oslabuje o 1,9 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,6 % na úroveň 1,1639. Zlato
dnes posiluje, a to o 1,8 % a obchoduje se na úrovni 3539 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.04 p. b. na úroveň 4,271 %.
V datech z minulého týdne se ukázalo, že trh práce v USA skutečně slábne – revize čísel za červenec i předchozí měsíce ukázaly výrazně nižší přírůstky pracovních míst, což vyvolalo obavy o další vývoj ekonomiky. Otázkou nyní zůstává, zda americká centrální banka FED dostojí svým výrokům a přistoupí ke snížení úrokových sazeb
, aby podpořila trh práce, a to i za cenu zvýšeného rizika inflace
. Snížení sazeb
by představovalo pozitivní zprávu pro akciové trhy, avšak investoři s tímto scénářem již do značné míry počítají.