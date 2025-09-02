Hledat v komentářích

Pokles na akciích v USA

02.09.2025 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 2.9. 2025 oslabuje o 1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslabuje také, a to o 1,1 %. Na konci obchodního dne v USA tak vidíme pokračování korekce v návaznosti na špatná data z trhu práce.

Německý index DAX oslabuje o 1,9 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,6 % na úroveň 1,1639. Zlato dnes posiluje, a to o 1,8 % a obchoduje se na úrovni 3539 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.04 p. b. na úroveň 4,271 %.

V datech z minulého týdne se ukázalo, že trh práce v USA skutečně slábne – revize čísel za červenec i předchozí měsíce ukázaly výrazně nižší přírůstky pracovních míst, což vyvolalo obavy o další vývoj ekonomiky. Otázkou nyní zůstává, zda americká centrální banka FED dostojí svým výrokům a přistoupí ke snížení úrokových sazeb, aby podpořila trh práce, a to i za cenu zvýšeného rizika inflace. Snížení sazeb by představovalo pozitivní zprávu pro akciové trhy, avšak investoři s tímto scénářem již do značné míry počítají.


