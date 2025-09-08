Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Vrací se americké akcie na svá maxima?

08.09.2025 22:07
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 8.9. 2025 posiluje o 0,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního dne v USA vidíme pokračování pozitivního trendu i navzdory slabých dat z trhu práce.

Německý index DAX posiluje o 0,6 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,4 % na úroveň 1,1763. Zlato dnes posiluje, a to o 1,4 % a obchoduje se na úrovni 3636 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.03 p. b. na úroveň 4,042 %.

Výnosy klesají, čímž se indikuje rostoucí pravděpodobnost na snížení úrokových sazeb americké centrální banky FED. Zlato dále funduje jako bezpečný přistav a v aktuální rostoucí volatilitě posiluje. V sektoru AI posiluje společnost AVGO – po silných výsledcích a tlačí akcie konkurenta AMD níže z maxim okolo 185 USD za akcii směrem pod 150 USD za akcii.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.09.2025
10:21ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
9:49Donedávna byl součástí Yandexu, nyní se evropský Nebius hlásí o slovo v AI. Od Microsoftu dostane 19,4 miliardy dolarů
8:51Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone  
8:49Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
6:08Evropa by se měla přestat sama brzdit
08.09.2025
22:07Vrací se americké akcie na svá maxima?  
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017
11:03Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou  
10:07Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
9:37Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
9:24Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
8:52Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět