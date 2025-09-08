Vrací se americké akcie na svá maxima?

Americký akciový index S&P 500 dnes 8.9. 2025 posiluje o 0,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního dne v USA vidíme pokračování pozitivního trendu i navzdory slabých dat z trhu práce.
Německý index DAX
posiluje o 0,6 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,4 % na úroveň 1,1763. Zlato
dnes posiluje, a to o 1,4 % a obchoduje se na úrovni 3636 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0.03 p. b. na úroveň 4,042 %.
Výnosy klesají, čímž se indikuje rostoucí pravděpodobnost na snížení úrokových sazeb
americké centrální banky FED. Zlato
dále funduje jako bezpečný přistav a v aktuální rostoucí volatilitě posiluje. V sektoru AI posiluje společnost AVGO – po silných výsledcích a tlačí akcie konkurenta AMD
níže z maxim okolo 185 USD
za akcii směrem pod 150 USD
za akcii.