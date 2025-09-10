Hledat v komentářích

Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní

10.09.2025 11:51
Autor: ČTK

Obchodní dohoda, kterou Evropská unie uzavřela se Spojenými státy letos v létě, je nejlepší možnou dohodou, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu před europoslanci ve Štrasburku. Zmínila, že jiné země čelí mnohem vyšším clům. Na základě dohody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byla na dovoz zboží z Evropské unie uvalena patnáctiprocentní cla a šéfka EK si za to vysloužila množství kritiky.

"Když vezmeme v úvahu výjimky, které jsme si zajistili, a dodatečné sazby, které ostatní navíc uplatňují – máme bezpochyby nejlepší dohodu,“ hájila se von der Leyenová. „Náš obchodní vztah se Spojenými státy je nejdůležitější,“ dodala. Vyzvala europoslance, aby si představili, jaké dopady by naopak měla obchodní válka s USA, která by nastala v případě neuzavření dohody. Dohoda podle ní představuje "klíčovou stabilitu v době globální nestability".

Dohoda se Spojenými státy zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. I podle dřívějších vyjádření eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, který byl tím hlavním, kdo s USA jednal, by alternativou k uzavřené dohodě byla politická eskalace a obchodní válka s mimořádně vysokými cly.

Šéfka EK před europoslanci nepřímo reagovala i na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který několikrát pohrozil zavedením cel a exportních kontrol proti zemím, jejichž daňová či regulační pravidla podle něj diskriminují americké technologické firmy. Spojené státy podle všeho právě v letních jednáních s EU tlačily i na úpravy digitální legislativy sedmadvacítky včetně nařízení o digitálních službách (DSA) a zákona o digitálních trzích (DMA).

Von der Leyenová dnes zdůraznila, že Evropská unie má právo stanovovat a zavádět svá vlastní pravidla. „Ať už se jedná o environmentální nebo digitální regulaci. Stanovujeme si vlastní standardy. Stanovujeme si vlastní předpisy,“ prohlásila šéfka unijní exekutivy.

 

Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10.09.2025 10:35
Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z č...
Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10.09.2025 10:45
Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
Společnost Footshop zaměřená na prodej volnočasové obuvi a oblečení na...
Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát
10.09.2025 11:08
Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát
Na včerejší lehký nárůst akciových indexů na Wall Street dnes navazují...


10.09.2025
13:59Obrana uzavřela smlouvu s Českou zbrojovkou na ruční zbraně až za 4,26 mld. Kč
13:23Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek  
12:55Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
11:51Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
11:41Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
11:08Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát  
10:45Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10:35Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10:00FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem  
9:49Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi  
8:51Výsledky KARO, masivní škrty v Novo Nordisk a novinky od Applu. Futures jsou v zeleném  
8:50KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií
8:45Footshop a.s.: Vnitřní informace - Zveřejnění výsledků za H1 2025
8:44Rozbřesk: Americká ekonomika vytvořila o téměř milion méně pracovních míst
8:27Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
6:12Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
09.09.2025
22:02Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu  
17:23Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
15:55Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
13:20KKCG Financing a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu

