Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní

Obchodní dohoda, kterou Evropská unie uzavřela se Spojenými státy letos v létě, je nejlepší možnou dohodou, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu před europoslanci ve Štrasburku. Zmínila, že jiné země čelí mnohem vyšším clům. Na základě dohody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byla na dovoz zboží z Evropské unie uvalena patnáctiprocentní cla a šéfka EK si za to vysloužila množství kritiky.
"Když vezmeme v úvahu výjimky, které jsme si zajistili, a dodatečné sazby, které ostatní navíc uplatňují – máme bezpochyby nejlepší dohodu,“ hájila se von der Leyenová. „Náš obchodní vztah se Spojenými státy je nejdůležitější,“ dodala. Vyzvala europoslance, aby si představili, jaké dopady by naopak měla obchodní válka s USA, která by nastala v případě neuzavření dohody. Dohoda podle ní představuje "klíčovou stabilitu v době globální nestability".
Dohoda se Spojenými státy zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. I podle dřívějších vyjádření eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, který byl tím hlavním, kdo s USA jednal, by alternativou k uzavřené dohodě byla politická eskalace a obchodní válka s mimořádně vysokými cly.
Šéfka EK před europoslanci nepřímo reagovala i na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který několikrát pohrozil zavedením cel a exportních kontrol proti zemím, jejichž daňová či regulační pravidla podle něj diskriminují americké technologické firmy. Spojené státy podle všeho právě v letních jednáních s EU tlačily i na úpravy digitální legislativy sedmadvacítky včetně nařízení o digitálních službách (DSA) a zákona o digitálních trzích (DMA).
Von der Leyenová dnes zdůraznila, že Evropská unie má právo stanovovat a zavádět svá vlastní pravidla. „Ať už se jedná o environmentální nebo digitální regulaci. Stanovujeme si vlastní standardy. Stanovujeme si vlastní předpisy,“ prohlásila šéfka unijní exekutivy.