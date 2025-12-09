Pavel jmenoval Babiše premiérem, vládu jmenuje v pondělí zatím bez Turka

Prezident Petr Pavel dnes ráno na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Ten po svém jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka, sdělil ČTK Babiš. Hrad později oznámil, že Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí 15. prosince, bude to 72 dní od voleb.
Babiš, který je jako vlastník Agrofertu a dalších firem jedním z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelů v Česku, byl dnes jmenován premiérem 66 dní od voleb. Prezident tento krok podmiňoval tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš minulý týden oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Prezident dnes ocenil, že dodržel dohodu, a věří, že v nadcházejících 30 dnech šéf ANO věc dotáhne do konce. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vzbuzuje řešení, které Babiš zveřejnil, mnoho otázek.
Turek není na seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, podle Macinky ho v pondělí čeká zákrok v nemocnici. Hospitalizován je s bolestí zad. Macinka je připraven vést resort životního prostředí dočasně, náhradu za Turka Motoristé nehledají. Výhrady proti jmenování Turka, který čelí kritice mimo jiné za kontroverzní příspěvky na sociálních sítích ministrem, má prezident. Také podle opozice by Motoristé měli nabídnout jiného kandidáta. "Minimálně někoho, kdo nemá vřelý vztah k nacismu a nehajluje na potkání," uvedl lidovec Jan Bartošek. Podle politologů se Turek nestane ministrem ani v pozdějším termínu.
Česko se podle Pavla nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý, a bude muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti. Bude podle něj potřeba nejen vize, ale i odvaha a nezpochybnění vazeb v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Při dnešním jmenování apeloval také na řešení problémů sociálně ohrožených území. Na závěr vyjádřil vůli podporovat Babiše a celou vládu ve všem, co bude ku prospěchu země.
Babiš v krátkém projevu poděkoval prezidentovi za jmenování. "Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale všude ve světě. Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády, a maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě," uvedl.
Babiš, který se do funkce vrací po necelých čtyřech letech a předsedou vlády byl jmenován potřetí, nevyužije do jmenování své vlády nabídku končícího kabinetu, aby sídlil v Hrzánském paláci. Úřadovat plánuje ve Sněmovně, případně na pražském Chodově, kde sídlí hnutí ANO. Babišovi dnes blahopřál ke jmenování premiér v demisi Petr Fiala (ODS) a podotkl, že je jemu a jeho týmu Hrzánský palác k dispozici. "Vzkázal jsem, aby šetřili a netopili. Ten týden zvládneme ve Sněmovně," reagoval Babiš.
Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost ČR a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. "Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří," napsal na síti X.
Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. "Naopak - zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční, ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté - my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme," odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.
Babišovi ke jmenování gratulovali i zahraniční politici, mimo jiné šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či předseda Evropské rady António Costa, který se jako předseda summitů s Babišem setká 18. prosince na jednání šéfů států a vlád bloku. Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na jmenování Babiše českým ministerským předsedou slovy, že se vrátil starý spojenec. V krátkém příspěvku na facebooku, který doprovodil společnou fotkou, předsedu hnutí ANO přivítal "zpět na palubě".
O dnešním jmenování Babiše, který začátkem září oslavil 71. narozeniny a stal se nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu, informují i zahraniční agentury. "Kormidlo v Praze převzal miliardář Babiš," napsala německá DPA. Připomněla, že prezident Pavel Babiše předsedou vlády jmenoval více než dva měsíce po parlamentních volbách, a uvedla, že tomu předcházel "mocenský boj".
Francouzská AFP uvedla, že miliardář, podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa a bývalý komunista Andrej Babiš se dnes vrátil k moci jako český premiér. Agentura Reuters zase napsala, že Babiš se posunul z liberálního středu k evropským periferním pravicovým silám a že budoucí vládu vytvoří s krajně pravicovou, protiunijní a proruskou SPD a s Motoristy sobě, jejichž hlavní agendou je odpor vůči klimatické politice Evropské unie.
Bruselský portál Politico ve svém dnes zveřejněném žebříčku 28 osobností, které budou v roce 2026 formovat Evropu, zařadil Babiše na 21. místo.