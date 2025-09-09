Hledat v komentářích

Detail - články
Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé

Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé

09.09.2025 15:55
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Léky na hubnutí a proti diabetu, které dokážou lidem změnit život, mají potenciál transformovat aspekty systému zdravotní péče. Mezi medicínskými odborníky často padají i slova jako „zázračný lék“. U společností, které tyto léky vyrábí, se ale sotva můžeme bavit o „zázračných akciích“. Podle Bank of America v tom sehrává roli cenotvorba.

Investoři jsou skeptičtí k nákupům akcií spojených s léky GLP-1 v obavách, že trajektorie jejich cen půjde dolů nebo naopak že ceny za dávku jsou nyní příliš drahé. To ostatně potvrzují o pojišťovny a zaměstnavatelé, protože jejich pojistné krytí se na tyto léky vztahuje jen minimálně, ačkoliv přínosy pro pacienty jsou jasné.

„Zázračných léků je málo, ale věříme, že GLP-1 by měly být na tento seznam přidány. Přesto se investoři v této oblasti zdají být znepokojeni – a ceny akcií to ukazují,“ uvedli minulý týden analytici Bank of America (BofA) pod vedením Tima Andersona.

Jako první na trh v tomto segmentu vtrhl dánský gigant Novo Nordisk s lékem Ozempic. Léta růstu, jež z firmy udělala nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost v Evropě, jsou ale dávno pryč – za posledních 12 měsíců klesly akcie o 62 procent, od začátku letošního roku pak o 48 procent.

Americký konkurent Eli Lilly, jenž postupně ukousával Novo Nordisku podíl a stal se lídrem trhu, sice tak dramatický propad nezaznamenal, přesto i jeho akcie zaostávají – za posledních 12 měsíců oslabily o více než 18 procent, od začátku roku o pět procent. Akciím obecně se přitom v tomto období daří, například S&P 500 letos posiluje o deset procent.

Analytický tým BofA však poznamenal, že léky GLP-1 ve skutečnosti nejsou "drahé". Alespoň ne ve srovnání se zbytkem farmaceutického světa. Problém podle nich spočívá v již zmíněném pojištění.

Ve srovnání s cenami léků na jiná chronická onemocnění, včetně artritidy nebo lupénky, nejsou léky GLP-1 v relativním vyjádření drahé, a to ani navzdory populární kritice – která pramení převážně z toho, že lidé platí za léky z vlastní kapsy, všimli si analytici americké banky.

Problémem pro pojišťovny je však podle analytiků obrovský počet pacientů, kteří by mohli mít prospěch z užívání léků. Jen v USA jde o desítky milionů lidí, což je mnohem větší skupina pacientů než u téměř všech ostatních kategoriích onemocnění. Výdaje by proto byly bezprecedentní.

Investoři a zdravotní pojišťovny by ale podle BofA mohli zaujmout dlouhodobější perspektivu. Náklady na proplácení léků GLP-1 by totiž později měly přinést zlepšení zdraví pacientů, což by v konečném důsledku přineslo úspory na zdravotní péči.

Zda se akcie GLP-1 stanou znovu trendem, možná určí také nová vlna přímých nabídek spotřebitelům. Společnost GoodRX minulý měsíc oznámila, že nabídne jak Ozempic, tak i Wegovy od Novo Nordisku za 499 dolarů měsíčně.

A ke slovu se dostane i připravovaná zpráva Institute for Clinical and Economic Review, vlivné neziskové organizace, která analyzuje hodnotu léků. Očekává se, že nová zjištění o GLP-1 dorazí již tento týden, uvedli analytici BofA, přičemž závěr analýzy podle nich pravděpodobně vyzdvihne (holistickou) nákladovou efektivitu léků.

Zdroj: Yahoo Finance

 

