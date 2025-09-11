Dominik Rusinko: Úrokové sazby ECB beze změny, laťka pro jejich snížení je vysoko

ECB ve čtrvtek v souladu s naším i tržním očekáváním ponechala svou depozitní sazbu na úrovni 2 %. Podle šéfky ECB je desinflační proces u konce – inflace je přesně tam, kde ji chce centrální banka vidět, a příznivý je také její výhled. ECB se tak nachází „na dobrém místě“ co se týče aktuálního nastavení úrokových sazeb a další vývoj bude závislý na příchozích datech.
Nová prognóza odborného aparátu ECB počítá s průměrnou inflací 2,1 % v tomto roce, 1,7 % v roce 2026 a 1,9 % v roce 2027. Lehce pod cílem by se měla v eurozóně pohybovat také klíčová jádrová složka inflace. Pozitivní revize přišla ze strany růstu pro tento rok z 0,9 % na 1,2 %, v příštím roce očekává centrální banka mírně nižší růst na úrovni 1,0 %, v roce 2027 pak zhruba na potenciálu 1,3 %.
Růstové vyhlídky pozitivně ovlivnila nová obchodní dohoda mezi USA a Evropskou unií. Ta dle šéfky ECB snížila míru nejistoty ohledně budoucího vývoje a zároveň vedla k revizi růstových rizik – ta už nejsou vychýlená negativním směrem ale vybalancovaná. To považujeme za lehce jestřábí revizi, která omezí tlak na další snižování úrokových sazeb. Sama Christine Lagardeová se nepřekvapivě zdržela komentářů ohledně případného konce cyklu uvolňování měnové politiky a odkázala se na „data dependent“ politiku.
Dle našeho názoru je laťka pro další snížení sazeb v eurozóně postavena relativně vysoko. My se po dnešním zasedání kloníme k názoru, že ECB má již hotovo a depozitní sazba zůstane delší dobu zaparkovaná na úrovni 2 %. Rizikem je pro nás scénář rychlejšího ústupu inflace, resp. podstřelení inflačního cíle, který by ospravedlňoval lehce nižší úrokové sazby. A to zvláště v situaci, kdy bude americký Fed uvolňovat měnovou politiku, což bude dále tlačit na silnější euro.