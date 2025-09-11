Hledat v komentářích

Detail - články
ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech

ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech

11.09.2025 14:26
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) ponechala na svém čtvrtečním měnovém zasedání depozitní sazbu na 2,00 procenta. Rozhodnutí je v souladu s očekáváním trhu. Euro reagovalo prohloubením poklesu vůči dolaru o 0,3 procenta na 1,1664. Inflace se nadále pohybuje kolem střednědobého cíle a ekonomika se zatím s americkými cly vyrovnává lépe, než se čekalo, uvedla ECB. Nenaznačila však, jak se bude její politika dál vyvíjet.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka bylo riziko možného překvapení jen malé. „V doprovodném prohlášení si prezidentka Christine Lagardeová nezavře cestu k případnému dalšímu snížení, ale zároveň by měla ujistit, že politika je nastavena odpovídajícím způsobem a možné změny by přicházely v úvahu pouze v případě nějakého překvapení. Tím by bylo třeba nečekané slábnutí ekonomiky,“ uvedl Vlk.

Úrokové sazby podle něj v rámci tohoto cyklu už dosáhly svého dna a mělo by následovat delší období jejich stability.

ECB za rok do června snížila svoji hlavní úrokovou sazbu na polovinu a od té doby ji nechává beze změny. Argumentuje tím, že ekonomika 20 členských zemí eurozóny je v dobré kondici, i když další uvolnění měnové politiky nevyloučila.

Tisková konference Lagardeové začne ve 14:45.

Centrální banka zároveň navýšila výhled inflace. V letošním roce nově očekává inflaci 2,1 procenta, předtím to byla rovná dvě procenta. V příštím roce by pak spotřebitelské ceny měly průměrně růst o 1,7 procenta, zatímco předchozí odhad byl o desetinu procentního bodu nižší. Naopak v roce 2027 ECB nově počítá s nižší inflací, a to na úrovni 1,9 procenta. Předchozí prognóza počítala s dvouprocentní inflací.

Úprav doznala také prognóza v případě růstu HDP. Letos by měla ekonomika eurozóny růst o 1,2 procenta, což je oproti červnovému odhadu zlepšení o 0,3 procentního bodu. V roce 2026 by pak ekonomika měla stoupnout o rovné procento, což je ve srovnání s červnovou prognózou mírně nižší, zatímco projekce pro rok 2027 zůstala beze změny na úrovni 1,3 procenta.


