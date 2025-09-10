Hledat v komentářích

Detail - články
Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik

Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik

10.09.2025 16:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Trio evropských leteckých společností pokračuje v plánech na vytvoření společného vesmírného a satelitního podniku, který má lépe konkurovat dominantní americké společnosti SpaceX Elona Muska. O třístranné fúzi vesmírných divizí spolu jednají Airbus, francouzský Thales a italský Leonardo.

Společnosti by mohly plán na pokračování tohoto projektu oznámit již tento měsíc, ačkoliv termín se ještě může posunout, uvedly anonymní zdroje agentury Bloomberg.

Generální ředitel Airbusu Guillaume Faury potvrdil, že projekt postupuje, přičemž probíhá due diligence a antimonopolní podání se připravují. K časovému harmonogramu se ale odmítl vyjádřit. „Pracujeme na tom. Jsme v procesu realizace. Jsme stále velmi oddáni tomuto projektu,“ řekl v rozhovoru ve Washingtonu, kde se zúčastnil konference.

Jeho protějšek ze společnosti Leonardo Roberto Cingolani se k věci vyjádřil naposledy v červnu, když uvedl, že do konce července očekává, že bude jasno v tom, zda se vesmírný podnik bude rozvíjet, či nikoliv. K žádnému veřejnému oznámení ale dosud nedošlo. Podle zdrojů Bloombergu nicméně vůle v plánech pokračovat - navzdory složitosti dohody – existuje.

Jak Leonardo, tak Thales se nyní k dotazům agentury nevyjádřily.

MBDA jako inspirace

Úspěšná evropská vesmírná aliance by mohla být modelována podle výrobce raketových zbrojních systémů MBDA, který společně vlastní Airbus, britská BAE Systems a Leonardo. Všechny tři vesmírné jednotky, které se nyní Airbus, Thales a Leonardo snaží spojit, však čelí značným výzvám, což znamená, že spojení by bylo pouze prvním krokem k vytvoření subjektu, který by mohl skutečně konkurovat Američanům nebo Číňanům.

Finanční ředitel Airbusu Thomas Toepfer v červnu uvedl, že všechny tři strany by měly vlastnit menšinový podíl v novém subjektu, přičemž model vlastnictví je předmětem diskusí. „Detaily správy se mohou lišit od toho, co děláme v MBDA, ale je to směr, kterým se budeme ubírat. Myslím, že nikdo nechce být většinovým vlastníkem,“ prohlásil.

O vytvoření velkého evropského kosmického hráče se s přestávkami diskutuje už léta. Mezitím se dominantní společností v tomto sektoru stala Muskova SpaceX. V nynější době, kdy evropské země plánují kvůli válce na Ukrajině vynaložit biliony eur na obranu a zvýšit tím nezávislost starého kontinentu, se znovu otevírá možnost posunout tuto myšlenku vpřed.

Zdroj: Bloomberg

 

Čtěte více:

ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
09.09.2025 10:21
ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
Jeden z nejvýznamnějších evropských startupů v oblasti umělé inteligen...
Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi
09.09.2025 10:43
Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi
Britská těžařská společnost Anglo American se dohodla na fúzi s kanads...
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
10.09.2025 8:27
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých ...
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
10.09.2025 9:49
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
Výsledky Oracle nebyly v prvním finančním čtvrtletí společnosti nijak ...


