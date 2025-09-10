Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik

Trio evropských leteckých společností pokračuje v plánech na vytvoření společného vesmírného a satelitního podniku, který má lépe konkurovat dominantní americké společnosti SpaceX Elona Muska. O třístranné fúzi vesmírných divizí spolu jednají Airbus, francouzský a italský Leonardo.
Společnosti by mohly plán na pokračování tohoto projektu oznámit již tento měsíc, ačkoliv termín se ještě může posunout, uvedly anonymní zdroje agentury Bloomberg.
Generální ředitel Airbusu Guillaume Faury potvrdil, že projekt postupuje, přičemž probíhá due diligence a antimonopolní podání se připravují. K časovému harmonogramu se ale odmítl vyjádřit. „Pracujeme na tom. Jsme v procesu realizace. Jsme stále velmi oddáni tomuto projektu,“ řekl v rozhovoru ve Washingtonu, kde se zúčastnil konference.
Jeho protějšek ze společnosti Leonardo Roberto Cingolani se k věci vyjádřil naposledy v červnu, když uvedl, že do konce července očekává, že bude jasno v tom, zda se vesmírný podnik bude rozvíjet, či nikoliv. K žádnému veřejnému oznámení ale dosud nedošlo. Podle zdrojů Bloombergu nicméně vůle v plánech pokračovat - navzdory složitosti dohody – existuje.
Jak Leonardo, tak se nyní k dotazům agentury nevyjádřily.
MBDA jako inspirace
Úspěšná evropská vesmírná aliance by mohla být modelována podle výrobce raketových zbrojních systémů MBDA, který společně vlastní Airbus, britská a Leonardo. Všechny tři vesmírné jednotky, které se nyní Airbus, a Leonardo snaží spojit, však čelí značným výzvám, což znamená, že spojení by bylo pouze prvním krokem k vytvoření subjektu, který by mohl skutečně konkurovat Američanům nebo Číňanům.
Finanční ředitel Airbusu Thomas Toepfer v červnu uvedl, že všechny tři strany by měly vlastnit menšinový podíl v novém subjektu, přičemž model vlastnictví je předmětem diskusí. „Detaily správy se mohou lišit od toho, co děláme v MBDA, ale je to směr, kterým se budeme ubírat. Myslím, že nikdo nechce být většinovým vlastníkem,“ prohlásil.
O vytvoření velkého evropského kosmického hráče se s přestávkami diskutuje už léta. Mezitím se dominantní společností v tomto sektoru stala Muskova SpaceX. V nynější době, kdy evropské země plánují kvůli válce na Ukrajině vynaložit biliony eur na obranu a zvýšit tím nezávislost starého kontinentu, se znovu otevírá možnost posunout tuto myšlenku vpřed.
Zdroj: Bloomberg