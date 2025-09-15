Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů

Akcie Tesly vyletěly v pondělním premarketu nahoru o více než sedm procent poté, co z podání u Komise pro kontrolu cenných papírů vyšlo najevo, že šéf automobilky Elon Musk v pátek koupil 2,57 milionu akcií za různé ceny o celkové hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů. Jednalo se o jeho první nákup akcií Tesly od února 2020.
Před pátečními nákupy vlastnil Musk přibližně 13 procent Tesly.
Podobné nákupy jsou u nejbohatšího muže planety vzácným jevem. Podle údajů společnosti Verity koupil akcie naposledy 14. února 2020. Tehdy se jednalo přibližně o 200 tisíc kusů v hodnotě přibližně 10 milionů dolarů. Páteční nákup je tak podle Verity co do hodnoty jeho vůbec největším.
Představenstvo Tesly začátkem měsíce uvedlo, že požádá akcionáře, aby schválili nový bonusový balíček pro Muska, jehož hodnota by v závislosti na splnění konkrétních milníků mohla dosáhnout až 975 miliard dolarů. Jedním z nich je například v nadcházeních deseti letech dosáhnout tržní hodnoty na nejméně 8,5 bilionu dolarů. Hlavním cílem tak masivního balíčku je udržet Muskovo zaměření na Teslu, protože miliardář dohlíží také na další čtyři společnosti: SpaceX, xAI, Neuralink a Boring Co.
Akcie výrobce elektromobilů jsou letos pod tlakem kvůli klesajícím tržbám. Ty částečně souvisely s Muskovými politickými aktivitami, které poškodily značku, společně s ukončením některých pobídek pro elektromobily ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Analytici jsou ohledně dalšího směřování akcií Tesly rozpolceni. Konsensuální cílová cena na Wall Street podle Tipranks.com ukazuje na přibližně 20procentní pokles. Mnozí analytici jsou ale v dlouhodobém horizontu optimističtí, pokud Musk dokáže provést transformaci z obyčejného výrobce elektromobilů na podnik zaměřený na autonomní řízení a robotiku.
Zdroj: CNBC