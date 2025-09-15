Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů

Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů

15.09.2025 13:29
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Tesly vyletěly v pondělním premarketu nahoru o více než sedm procent poté, co z podání u Komise pro kontrolu cenných papírů vyšlo najevo, že šéf automobilky Elon Musk v pátek koupil 2,57 milionu akcií za různé ceny o celkové hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů. Jednalo se o jeho první nákup akcií Tesly od února 2020.

Před pátečními nákupy vlastnil Musk přibližně 13 procent Tesly.

Podobné nákupy jsou u nejbohatšího muže planety vzácným jevem. Podle údajů společnosti Verity koupil akcie naposledy 14. února 2020. Tehdy se jednalo přibližně o 200 tisíc kusů v hodnotě přibližně 10 milionů dolarů. Páteční nákup je tak podle Verity co do hodnoty jeho vůbec největším.

Představenstvo Tesly začátkem měsíce uvedlo, že požádá akcionáře, aby schválili nový bonusový balíček pro Muska, jehož hodnota by v závislosti na splnění konkrétních milníků mohla dosáhnout až 975 miliard dolarů. Jedním z nich je například v nadcházeních deseti letech dosáhnout tržní hodnoty na nejméně 8,5 bilionu dolarů. Hlavním cílem tak masivního balíčku je udržet Muskovo zaměření na Teslu, protože miliardář dohlíží také na další čtyři společnosti: SpaceX, xAI, Neuralink a Boring Co.

Akcie výrobce elektromobilů jsou letos pod tlakem kvůli klesajícím tržbám. Ty částečně souvisely s Muskovými politickými aktivitami, které poškodily značku, společně s ukončením některých pobídek pro elektromobily ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Analytici jsou ohledně dalšího směřování akcií Tesly rozpolceni. Konsensuální cílová cena na Wall Street podle Tipranks.com ukazuje na přibližně 20procentní pokles. Mnozí analytici jsou ale v dlouhodobém horizontu optimističtí, pokud Musk dokáže provést transformaci z obyčejného výrobce elektromobilů na podnik zaměřený na autonomní řízení a robotiku.

Zdroj: CNBC


Čtěte více:

Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
13.09.2025 14:50
Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
Známý investor Howard Marks v rozhovoru pro Public Policy Forum uvedl,...
Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
12.09.2025 10:01
Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
V Hollywoodu se možná schyluje k velké akvizici. Filmové studio Paramo...
Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem
14.09.2025 8:37
Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem
Současné valuace akcií předních amerických technologických společností...
Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
15.09.2025 11:31
Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
Čínské úřady rozhodly, že společnost Nvidia porušila antimonopolní zák...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    15.09.2025 13:45

    Tesla od středečního závěru : za poslední 2 dny + dnešní pre-market... stoupla téměř o čtvrtinu (!!) - kumulativně o +24% (!)...
    SFX
Aktuální komentáře
15.09.2025
17:35PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál  
17:21Americké obchodované firmy generují mimořádnou návratnost kapitálu. Jak to (ne)souvisí s jejich valuačními prémiemi?
16:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Private placement emise dluhopisů
15:34Akciová rally může po snížení sazeb Fedu ochabnout, varují stratégové Wall Street
15:06Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA
14:34Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely
13:29Musk koupil akcie Tesly za miliardu dolarů
12:43Studie: Globální příjmy světových fintechových firem vzrostly loni o 21 procent
11:33Evropa začíná týden většinou růstově, francouzské dluhopisy setřásají horší rating  
11:31Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
10:33Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá
10:06Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
8:57USA a Čína jednají v Madridu, evropské trio plánuje satelitní alianci a futures jsou v zeleném  
8:56Rozbřesk: Francouzské vládní dluhopisy nesou vyšší výnos než korporátní dluhopisy velkých francouzských podniků
6:04Morgan Stanley doporučuje: Sázejte na firmy s hotovostním polštářem, které přežijí zpomalení ekonomiky
14.09.2025
14:56Marks: Čas na defenzivnější investice, trhy nejsou černobílé
8:37Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem
13.09.2025
14:50Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
9:11Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
12.09.2025
22:00Americké akcie proráží na nová maxima  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět