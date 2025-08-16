Drahý boj o vesmír. Nová raketa Rocket Lab má konkurovat SpaceX

Americká firma Rocket Lab je podle jejího šéfa na dobré cestě k vypuštění rakety nové generace ještě během letošního roku. Pokud by se firmě start podařil, začala by napřímo konkurovat SpaceX miliardáře Elona Muska.
„Uděláme všechno pro to, abychom letos start stihli,“ řekl CEO společnosti Rocket Lab Peter Becks. Úspěšné vypuštění rakety Neutron, která je na navržená na vynášení soustav satelitů na lukrativní nízkou běžnou dráhu, je základním stavebním kamenem obchodní strategie firmy.
Rocket Lab by se tak stala přímým konkurentem SpaceX. Na trhu je aktuálně po alternativách poměrně značná poptávka. Ale podobně jako trpí i Muskova SpaceX pod tíhou nevyzpytatelného chování tohoto šéfa, které umocnila jeho podpora krajně pravicové politiky a roztržka s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zhoršení vztahu mezi miliardářem a americkým prezidentem naopak výrazně pomohlo akciím Rocket Lab navýšit předchozí zisky. Akcie této vesmírné společnosti za posledních dvanáct měsíců vzrostly o 634 procent a řadí se mezi nejlepší veřejně obchodovatelné tituly. Pro porovnání Palantir rostl ve stejném období o 479 procent.
Tržní kapitalizaci Rocket Lab mírně snížily horší výsledky za druhý kvartál. Firma na počátku srpna reportovala upravenou ztrátu na akcii 0,13 dolaru, přičemž trh čekal ztrátu 0,10 dolaru. Vyšší než očekávané byly tržby, které rostly na 144,5 milionů dolarů. Rocket Lab dále navýšila výhled tržeb na třetí kvartál na 145 až 155 milionů.
Podle Becka je vyšší konkurence ve vesmírném sektoru žádaná z více stran. „Komerční i vládní partneři hledají alternativní dodavatele a řešení,“ řekl šéf firmy s tím, že na trhu vyvolává nedostatek konkurence v této třídě nosných raket nejistotu.
Raketa Neutron je 40 metrů vysoká a na nízkou oběžnou dráhu by měla dokázat vynést osm tun nákladu. Větší Falcon 9 měří na výšku 70 metrů a je na stejnou vzdálenost schopna vynést téměř 23 tun materiálu. Obě rakety pak mají znovu použitelný první stupeň, tj. část, která zajišťuje start a první fázi letu. Ta se po vyčerpání paliva oddělí, bezpečně přistane a může být použita znovu, což výrazně snižuje náklady na další mise.
Aby ale mohla raketa Neutron konkurovat Falconu 9 firmy SpaceX, musí se nejdříve poprvé odlepit od země. Celý proces je ale extrémně nákladný, což Rocket Lab dlouhodobě drží v červených číslech. Beck ale věří, že firma je dostatečně silná na to, aby do zelených čísel dostala bez úhony. „Mezi věcmi, které mě v noci drží vzhůru, finanční situace ani malá poptávka rozhodně nepatří,“ řekl Beck. Firma si na program Neutron vyhradila 300 až 350 milionů dolarů a podle vedení jde zatím vše podle plánu.
Zdroj: Sherwood, Orbital Today