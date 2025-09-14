Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem

Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem

14.09.2025 8:37
Autor: Redakce, Patria.cz

Současné valuace akcií předních amerických technologických společností jsou racionální, pokud se u nich v nadcházejících letech očekávají vysoká, ale nikoli historicky neobvyklá tempa růstu. Na stránkách VoxEU to tvrdí Marco Albori, Valerio Nispi Landi a Marco Taboga (viz včerejší Víkendář). K tomu detailně rozebírají hlavní témata a oblasti, které s růstovými očekáváními souvisí. 

Mezi zmíněná témata patří globální nárůst počtu chytrých telefonů. K tomu se přidává přesun výdajů na reklamu k digitálním médiím a rostoucí výdaje na cloudovou infrastrukturu (pro detaily viz včerejší Víkendář). Ve vztahu k očekávanému zvýšení efektivity chodu firem ekonomové uvádějí, že by mělo být dáno úsporami z rozsahu a zaváděním umělé inteligence. „Například vývoj softwaru představuje významnou část nákladů na digitální produkty a služby. Tyto náklady mají tendenci se zvyšovat méně než proporcionálně s rozšiřující se uživatelskou základnou (stejný software totiž obsluhuje více uživatelů).“ 

Umělá inteligence již navíc usnadnila automatizaci pracných úkolů, jako je správa obsahu na sociálních platformách (Meta). Podle některých názorů AI také zlepšila ekonomiku digitální reklamy tím, že umožnila lepší cílení na uživatele. K tomu ekonomové dodávají, že podle nejnovějších čtvrtletních zpráv firem ve skupině Mag10 a i podle některých odborných zdrojů se neočekává, že by se některý ze jmenovaných růstových trendů měl v blízké budoucnosti náhle zastavit. 

V určitých oblastech se ale přece jen předpokládá zpomalení. Očekává se například, že „rozšiřování chytrých telefonů bude podporováno převážně rozvíjejícími se trhy, protože vyspělé trhy již byly nasyceny.“ Podobně by budoucí růst prodeje digitální reklamy mohl být brzděn již tak velkými tržními podíly firem Mag10, „ačkoli i v tomto případě představují rozvíjející se trhy významnou příležitost k expanzi.“ Vyhlídky růstu cloudových služeb (a souvisejícího hardwaru) jsou pak podle ekonomů pravděpodobně nejkontroverznější:

„Někteří analytici mají za to, že zavádění umělé inteligence bude v dohledné budoucnosti i nadále podporovat výdaje na cloud (příkladem je Goldman Sachs). Jiní se ale domnívají, že současné výdaje korporací na umělou inteligenci jsou nestabilní a pravděpodobně se zpomalí, protože návratnost aplikací umělé inteligence je stále otevřenou otázkou.“ Nicméně „většina analytiků podle všeho souhlasí s tím, že výdaje na umělou inteligenci představují klíčový faktor, který určí, zda budou technologické společnosti schopny dosáhnout vysokých temp růstu. Tedy takových, se kterými počítají finanční analytici a které jsou odraženy v cenách akcií.“

Ekonomové dodávají, že „nedávné trendy zřejmě podporují názor, že poptávka po službách umělé inteligence bude i nadále růst rychlým tempem.“ Poukazují třeba na nedávný článek, který přinesl The Economist. Podle něj používání velkých jazykových modelů (LLM), jako je ChatGPT, rychle nahrazuje internetové vyhledávání, protože uživatelé shledávají jako pohodlnější dostávat odpovědi na své dotazy z LLM, než aby procházeli více webových stránek. „Tento trend teprve začal a pravděpodobně bude pokračovat. Důsledkem je, že velká část příjmů a zisků se přesune k poskytovatelům cloudových služeb a dodavatelům hardwaru.“

Ekonomové poukazují i na další strukturální změny, včetně toho, že podle průzkumu z roku 2024 (SOA Policy Team 2024) uvádí 26 % ilustrátorů a 36 % překladatelů, že kvůli generativní umělé inteligenci již přišli o práci. A tři čtvrtiny z nich očekávají budoucí snížení příjmů. Jde přitom o posun, který naopak vytváří poptávku po hardwaru a cloudových službách prodávaných společností Mag10. 

K tomu se AI stále více využívá třeba v automobilovém sektoru (nejen v autonomních vozidlech, ale také v asistenčních systémech řízení a infotainmentu). „Tento trend, který vzhledem k obrovské velikosti automobilového sektoru také výrazně podpoří poptávku po cloudových službách, začal teprve nedávno. A zdá se nepravděpodobné, že by polevil, vzhledem k tomu, že většina manažerů v automobilovém průmyslu očekává, že software bude stále důležitější součástí vozů.“ 

Zdroj: VoxEU


 

Čtěte více:

Je nízká budoucí návratnost amerického trhu daná věc?
12.09.2025 17:28
Je nízká budoucí návratnost amerického trhu daná věc?
Pokud si dobře pamatuji, bude to pomalu rok, co Goldman Sachs přišel s...
Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
12.09.2025 12:15
Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
Zdálo se, že jsou nedotknutelní. Farmaceutický gigant Novo Nordisk se ...
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
12.09.2025 16:02
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
Úvodní díl podcastu Trhy & Bohatství s hlavním ekonomem ČSOB Private B...
Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12.09.2025 13:42
Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
Goldman Sachs predikuje další růst cen zlata, ekonomika bude nyní pro...
Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
13.09.2025 9:11
Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
Nvidia byla první společností, která dosáhla na začátku července kapit...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.09.2025
8:37Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem
13.09.2025
14:50Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
9:11Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
12.09.2025
22:00Americké akcie proráží na nová maxima  
17:28Je nízká budoucí návratnost amerického trhu daná věc?
17:05Spojené státy vyzvaly G7 a EU k uvalení cel na Čínu a Indii za nákupy ruské ropy
16:54Spotřebitelská důvěra v USA v září opět klesla
16:02PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
14:45Potenciální fúze Paramountu a Warner Bros. může narazit u regulátorů. Hrozbou je i Trump
13:42Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12:15Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
11:40Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu
11:12Zlato září jako nikdy předtím, stříbro nejvýše od roku 2011
10:54Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku  
10:01Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
9:51Microsoft a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nové fázi spolupráce
8:52Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce
6:34Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?  
11.09.2025
22:02Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět