Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery

V Hollywoodu se možná schyluje k velké akvizici. Filmové studio Paramount Skydance, které v srpnu převzal nezávislý filmař David Ellison, připravuje nabídku na převzetí konkurenčního Warner Bros. Discovery (WBD), informoval s odvoláním na své zdroje Wall Street Journal. Paramount zatím pracuje na nabídce ve spolupráci s investiční bankou, samotná jednání s Warner Bros. dosud neproběhla.
WBD v červnu oznámilo, že plánuje rozdělení na dvě divize: jedna bude zaměřená na kabelovou televizi a druhá na streamování a studia. Podle WSJ by se měla nabídka ze strany Paramountu týkat celé společnosti a měla by být převážně v hotovosti. Potenciální cenu ale deník neuvedl.
Nabídku Paramountu na WBD má podporu u rodiny Ellisonových. Otcem Davida Ellisona je Larry Ellison, spoluzakladatel společnosti , který se v posledních dnech přetahuje s Elonem Muskem o pozici nejbohatšího muže planety.
Generální ředitel WBD David Zaslav věří, že jakmile dojde k oddělení od zadlužených kabelových sítí, tak může od Paramountu získat tučnou prémii za divizi zahrnující streaming a studiové podniky, uvedly zdroje WSJ.
Kromě filmových a televizních studií vlastní Paramount řadu kabelových a vysílacích společností, včetně CBS a MTV, a streamovací službu Paramount+. Warner Bros., který je rovněž filmovým a televizním producentem, provozuje také televizní kanály včetně CNN a HBO, a také streamovací službu HBO Max.
Akcie WBD vzrostly ve čtvrtek v reakci na zprávu o možné akvizici o 29 procent na 16,15 dolaru za akcii, čímž se tržní hodnota společnosti vyšplhala na 40 miliard dolarů. Včetně čistého dluhu má společnost hodnotu přibližně 71 mld. USD. Tržby za posledních 12 měsíců dosáhly celkem 38,4 mld. USD.
Akcie Paramountu také prudce stouply, a to o 16 procent na 17,46 dolaru za akcii, což podniku dává tržní hodnotu přesahující 19 miliard dolarů. Čistý dluh se podle údajů agentury Bloomberg odhaduje na 11,6 mld. USD, zatímco tržby za loňský rok dosáhly celkem 28,8 mld. USD.
Fúze by byla největší konsolidací v Hollywoodu od roku 2019, kdy koupil společnost Fox za 71 miliard dolarů. Sloučením Paramountu a Warner Bros. by došlo k seskupení známých značek či franšíz jako jsou například Mission: Impossible, Kmotr, Casablanca, Harry Potter či Batman pod jednu střechu.
Velké americké mediální společnosti včetně Warner Bros. a , mateřské společnosti NBCUniversal, v posledních letech kvůli klesající či stagnující návštěvnosti kin a úbytku předplatitelů kabelových služeb restrukturalizovaly své filmové a televizní podniky, přičemž důraz se nově klade na streamovací služby, kde dominuje .
Zdroj: Bloomberg