Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích

Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích

13.09.2025 14:50
Autor: Redakce, Patria.cz

Známý investor Howard Marks v rozhovoru pro Public Policy Forum uvedl, že americké hospodářství nyní „roste pomalu, ale vede si celkově dobře.“ Nejistotu zvedají cla, politické útoky na americkou centrální banku a také téma vládního zadlužení. Akciový trh „byl považován za drahý na konci roku 2024, nyní jsou ale valuace přes zmíněnou nejistotu ještě výš.“

Marks hovořil o tom, že investoři musí být svou podstatou optimisté. Jde totiž o lidi, kteří „se nyní vzdávají svých peněz v naději, že v budoucnu je dostanou zpět. A to je ze své definice optimismus.“ Ten ale podle investora může přetrvávat i v situacích, kdy není příliš opodstatněný a ovlivňuje uvažování investorů tak, že trpí kognitivní disonancí. Mohou tak i po delší dobu ignorovat negativní signály, a dokonce je interpretovat tak, aby odpovídaly jejich pohledu na dění na trzích a v ekonomice.

Marks ovšem uznává, že nyní dochází ke skutečně pozitivnímu vývoji. Může tomu tak být například v oblasti umělé inteligence, do které jsou vkládány velké naděje. Jako obvykle tak optimismus na trzích má určitý reálný základ, „otázkou je, zda je dostatečný.“ Vysoká míra optimismu také podle experta vytváří velký prostor pro zklamání, a tudíž i pro korekci. Marks pak hovořil o současné vyšší nejistotě plynoucí z vládní politiky a kroků. V takovém prostředí mají akcie obvykle tendenci klesat, ale jak bylo uvedeno, letos jejich valuace naopak vzrostly z úrovní, které byly již předtím z historického pohledu vysoko.

Na otázku týkající se vyšších výnosů vládních dluhopisů Marks odpověděl, že tento vývoj odráží větší obavy z míry zadlužování americké vlády. A s tím souvisí i měnící se pohled na dolar a jeho pozici ve světové ekonomice. Při rostoucích výnosech vládních obligací přitom obvykle dochází k tomu, že investoři požadují vyšší návratnost i od akcií a jejich ceny tak jdou směrem dolů. Výjimkou může být období, kdy tento efekt eliminuje silný ekonomický růst, ale podle investora k němu nyní nedochází.

Fiskální pozici Spojených států podle experta možná někteří lidé nerozumí. Po dlouhou dobu se americká vláda nacházela v pozici, jako kdyby měla „zlatou kreditní kartu“. Mohla si totiž jednoduše půjčovat a za velmi nízké sazby. Takový vývoj ale vede k tomu, „že si kupujete hodně věcí.“ „Pravděpodobně to nemůže pokračovat donekonečna, ale nikdo vám neřekne, kdy přijde konec. V jednu chvíli se to ale stane problémem a pravděpodobně to již nyní odráží dluhopisové trhy,“ míní expert.

Spojené státy „byly nejlepším místem k investicím“. Tato „americká výjimečnost“, stála na faktorech, jako je vláda práva, rozvinuté a likvidní trhy, dynamická ekonomika s duchem inovací. Většina z toho stále platí, „něco ale méně.“ Otázkou podle experta ale je, kde jinde najít lepší kombinaci. Odpověď zní, že nikde. V tomto smyslu jsou Spojené státy stále výjimečné. „Pokud stáhnete peníze z USA, kam je dáte… Většina světa roste pomalu, Evropa je pravděpodobně brzděna regulací, Čína se paktuje se zeměmi jako Rusko, Severní Korea. Dáte peníze sem?“

Zdroj: Public Policy Forum, Youtube

 

Čtěte více:

Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
08.09.2025 8:38
Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
Plné ovládnutí energetické skupiny ČEZ státem by trvalo zhruba rok, ro...
Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
08.09.2025 8:49
Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
České maloobchodní tržby zvolnily v červenci svůj meziroční růst na 2,...
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
08.09.2025 8:52
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
České sazby by mohly zůstat vysoko po delší dobu. Proces plného ovlád...
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
08.09.2025 9:24
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ...
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
08.09.2025 9:37
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 p...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.09.2025
14:50Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
9:11Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
12.09.2025
22:00Americké akcie proráží na nová maxima  
17:28Je nízká budoucí návratnost amerického trhu daná věc?
17:05Spojené státy vyzvaly G7 a EU k uvalení cel na Čínu a Indii za nákupy ruské ropy
16:54Spotřebitelská důvěra v USA v září opět klesla
16:02PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
14:45Potenciální fúze Paramountu a Warner Bros. může narazit u regulátorů. Hrozbou je i Trump
13:42Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12:15Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
11:40Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu
11:12Zlato září jako nikdy předtím, stříbro nejvýše od roku 2011
10:54Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku  
10:01Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
9:51Microsoft a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nové fázi spolupráce
8:52Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce
6:34Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?  
11.09.2025
22:02Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou  
17:25Britská „krize“

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět