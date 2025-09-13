Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích

Známý investor Howard Marks v rozhovoru pro Public Policy Forum uvedl, že americké hospodářství nyní „roste pomalu, ale vede si celkově dobře.“ Nejistotu zvedají cla, politické útoky na americkou centrální banku a také téma vládního zadlužení. Akciový trh „byl považován za drahý na konci roku 2024, nyní jsou ale valuace přes zmíněnou nejistotu ještě výš.“
Marks hovořil o tom, že investoři musí být svou podstatou optimisté. Jde totiž o lidi, kteří „se nyní vzdávají svých peněz v naději, že v budoucnu je dostanou zpět. A to je ze své definice optimismus.“ Ten ale podle investora může přetrvávat i v situacích, kdy není příliš opodstatněný a ovlivňuje uvažování investorů tak, že trpí kognitivní disonancí. Mohou tak i po delší dobu ignorovat negativní signály, a dokonce je interpretovat tak, aby odpovídaly jejich pohledu na dění na trzích a v ekonomice.
Marks ovšem uznává, že nyní dochází ke skutečně pozitivnímu vývoji. Může tomu tak být například v oblasti umělé inteligence, do které jsou vkládány velké naděje. Jako obvykle tak optimismus na trzích má určitý reálný základ, „otázkou je, zda je dostatečný.“ Vysoká míra optimismu také podle experta vytváří velký prostor pro zklamání, a tudíž i pro korekci. Marks pak hovořil o současné vyšší nejistotě plynoucí z vládní politiky a kroků. V takovém prostředí mají akcie obvykle tendenci klesat, ale jak bylo uvedeno, letos jejich valuace naopak vzrostly z úrovní, které byly již předtím z historického pohledu vysoko.
Na otázku týkající se vyšších výnosů vládních dluhopisů Marks odpověděl, že tento vývoj odráží větší obavy z míry zadlužování americké vlády. A s tím souvisí i měnící se pohled na dolar a jeho pozici ve světové ekonomice. Při rostoucích výnosech vládních obligací přitom obvykle dochází k tomu, že investoři požadují vyšší návratnost i od akcií a jejich ceny tak jdou směrem dolů. Výjimkou může být období, kdy tento efekt eliminuje silný ekonomický růst, ale podle investora k němu nyní nedochází.
Fiskální pozici Spojených států podle experta možná někteří lidé nerozumí. Po dlouhou dobu se americká vláda nacházela v pozici, jako kdyby měla „zlatou kreditní kartu“. Mohla si totiž jednoduše půjčovat a za velmi nízké sazby. Takový vývoj ale vede k tomu, „že si kupujete hodně věcí.“ „Pravděpodobně to nemůže pokračovat donekonečna, ale nikdo vám neřekne, kdy přijde konec. V jednu chvíli se to ale stane problémem a pravděpodobně to již nyní odráží dluhopisové trhy,“ míní expert.
Spojené státy „byly nejlepším místem k investicím“. Tato „americká výjimečnost“, stála na faktorech, jako je vláda práva, rozvinuté a likvidní trhy, dynamická ekonomika s duchem inovací. Většina z toho stále platí, „něco ale méně.“ Otázkou podle experta ale je, kde jinde najít lepší kombinaci. Odpověď zní, že nikde. V tomto smyslu jsou Spojené státy stále výjimečné. „Pokud stáhnete peníze z USA, kam je dáte… Většina světa roste pomalu, Evropa je pravděpodobně brzděna regulací, Čína se paktuje se zeměmi jako Rusko, Severní Korea. Dáte peníze sem?“
Zdroj: Public Policy Forum, Youtube