Fed snížil sazby, trhy ale reagovaly vlažně

17.09.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes prošly zvýšenou volatilitou poté, co Fed podle očekávání snížil sazby o 25 bazických bodů. Předseda Fedu Jerome Powell však svým komentářem naznačil, že další kroky budou záviset na datech, čímž zchladil naděje na agresivnější uvolňování měnové politiky. Index S&P 500 osciloval mezi zisky a ztrátami, výnosy dvouletých dluhopisů vzrostly na 3,52 % a dolar mírně posílil.

Fed zároveň signalizoval další dvě snížení sazeb do konce roku. Powell upozornil na napětí mezi cíli centrální banky, kde inflace zůstává zvýšená, zatímco trh práce vykazuje známky ochlazení. Podle analytiků jde o defenzivní krok, který má zabránit dalšímu zhoršení zaměstnanosti, nikoli o snahu podpořit růst.

Reakce trhu byla tlumená, protože většina očekávání už byla započítána. Někteří investoři využili příležitosti k realizaci zisků po předchozích růstech. Komentáře z Wall Street se shodují, že rozhodnutí Fedu bylo v souladu s konsenzem a že další vývoj bude záviset na datech o inflaci a zaměstnanosti.
Podle Goldman Sachs a Evercore je pravděpodobné, že Fed přistoupí k dalším snížením sazeb v říjnu a prosinci. Rizikem zůstává možnost, že inflační tlaky spojené s cly ukončí cyklus uvolňování dříve, než se očekává. Investoři se nyní zaměří na další ekonomická data a vývoj výnosové křivky, přičemž střední část (3–7 let) zůstává podle Wells Fargo atraktivní.

Z firemních zpráv zaujalo: Čínský regulátor nařídil firmám jako Alibaba a ByteDance ukončit objednávky čipů Nvidia RTX Pro 6000D, což označil předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson za „kontraproduktivní“. Prodeje iPhonů v Číně před uvedením modelu 17 klesly o 6 %. Reddit jedná s Googlem o nové dohodě o sdílení obsahu. United Airlines čelí problémům s obnovou flotily kvůli nedostatku letadel. General Mills ponechal výhled beze změny. Lék Eli Lilly překonal konkurenci od Novo Nordisk v testech na cukrovku. Lyft a Waymo spustí robotaxi v Nashvillu. GM jedná o obnovení partnerství s čínskou SAIC. StubHub získal 800 milionů USD při IPO. AI startup Groq získal 750 milionů USD. Rithm koupí Paramount Group za 1,6 miliardy USD. Manchester United hlásí stagnaci tržeb a rostoucí ztráty. GSK investuje 30 miliard USD v USA. AstraZeneca neuspěla s lékem Fasenra v další fázi testování. ADNOC odstoupil od nabídky na koupi Santos za 19 miliard USD.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,10 %, NASDAQ 100 -0,21 % a Dow Jones +0,57 %.

 

