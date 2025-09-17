Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Co se očekává od výsledků Coltu?

Co se očekává od výsledků Coltu?

17.09.2025 15:51
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ zveřejní své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, respektive za první pololetí, ve čtvrtek 18.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
15.09.2025 10:06
Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou inves...
Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou
16.09.2025 11:28
Jan Bureš: V průmyslu ceny dál padají, v zemědělství rostou
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně nezměnily a meziročně pokraču...
GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
17.09.2025 9:25
GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
GEVORKYAN oznamuje své výsledky za první pololetí letošního roku a zár...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.09.2025
15:51Co se očekává od výsledků Coltu?  
15:00Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
13:57WTO: AI by mohla výrazně podpořit obchod, přináší však také rizika
13:23Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
11:22Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy
11:07Před Fedem je na trzích klid. Co večer sledovat především?  
10:37Comeback čínského techu: společnosti těží z důvěry v AI
10:34Evropské firmy se chystají na další výpadky dodávek kovů vzácných zemin z Číny
10:11Japonský vývoz v srpnu opět klesl, export do USA zůstává pod tlakem kvůli clům
9:25GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
9:02Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný
8:47GEVORKYAN expanduje, Dukovany mohou mít problém najít odborníky a EU zaostává  
6:06Cohen: Americké hospodářství stále světovou jedničkou, USA si ale mohou některé věci pokazit
16.09.2025
17:14Ředění v eurozóně a francouzské dluhy
15:28Čipová omezení Čínu nebrzdí. UBS sází na dva lídry v monetizaci AI
14:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:54EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
13:44Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord
12:04Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
11:46ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v září nečekaně vzrostla

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět