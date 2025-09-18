Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta

Britská centrální banka na svém dnešním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu na 4,00 procenta. Uvedla to v tiskové zprávě. Výsledek je v souladu s očekáváním. Banka ale zároveň uvedla, že zpomalí tempo tzv. kvantitativního zpřísňování měnové politiky a kvůli rozkolísaným dluhopisovým trhům upraví odprodej cenných papírů z portfolia.
Bank of England, jak zní oficiální název britské měnové autority, přesouvá prodej od státních dluhopisů s delší dobou splatnosti více ke státním dluhopisům s kratší splatností. Chce tak minimalizovat negativní dopady turbulencí na dluhopisových trzích, kde se v poslední době zvyšují výnosy především u britských a francouzských státních dluhopisů. Růst výnosů je reakcí na pokles ceny, a tedy na výprodej těchto cenných papírů.
Členové měnového výboru hlasovali v poměru 7:2 pro zpomalení ročního tempa, jakým banka odprodává dluhopisy nakoupené v letech 2009 až 2021. Nynější tempo zhruba 100 miliard liber (2,8 bilionu Kč) za rok členové výboru snížili na 70 miliard liber za rok. To je zhruba v souladu s odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters počítali se snížením tempa na 67,5 miliardy liber.
"Nový cíl znamená, že výbor může i nadále snižovat velikost rozvahy banky v souladu s cíli své měnové politiky a zároveň minimalizovat dopad podmínek na trhu s dluhopisy,“ uvedl guvernér Bank of England Andrew Bailey.
Oznámené zpomalení kvantitativního zpřísňování měnové politiky je první od roku 2022, kdy se centrální banka začala státních dluhopisů postupně zbavovat. V letech 2009 až 2021 jich nakoupila za 875 miliard liber (24,5 bilionu Kč) ve snaze podpořit britskou ekonomiku.