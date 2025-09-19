KKCG Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025

Pátek 19.09.2025
Hledej
ZKUSIT DEMO
|
OTEVŘÍT ÚČET
|
WEBTRADER
|
Uživatel:
Heslo:
Nová registrace
Přihlásit
Hlavní stránka
Patria Plus
O službě
Data Export
Ceník služeb
Benefity
Investor Plus
O službě
Ceník služeb
Benefity
Akademie investování
Úvod do investování
Analýzy investice
Investiční strategie
Investiční tipy
Wiki
Money management
Zpravodajství
Přehled zpráv
Akciové
Vše
ČR
CEE
Svět
Doporučení
Výsledky ČR
Výsledky CEE
Výsledky svět
IPO, M&A
Investiční tipy
Ekonomické
Vše
HDP
Inflace
Průmysl
PPI
Mzdy
Maloobchod
Nezaměstnanost
Zahraniční obchod
Stavebnictví
St. rozpočet
Měny
Vše
Měny
Sazby
Dluhopisy
Komodity
Sloupky
Vše
Jiří Soustružník
Project Syndicate
ČSOB Asset Management
Ekonomický radar ČSOB
Reality
Jan Bureš
Rozhovory
Video
Monitoring
Diskuse
Diskuse
Obecná diskuze
Blog
Akcie & Fondy
Přehled
Indexy a Futures
Akcie online
ČR
Polsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Záp. Evropa
USA
Svět
Akcie historie
Detail akcie
Online
Historie
Zprávy
O společnosti
Hospodaření
Doporučení
Graf
Sektor
Diskuse
Interaktivní graf
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Fondy
O IPO
IPO pro firmy
IPO pro investory
Penze
Měny & Sazby
Přehled
Měny
Online
Detail
Historie
Sazby
Online
Detail
Historie
Dluhopisy
Náš výběr
Státní ČR
HZL ČR
Firemní ČR
Státní Svět
Firemní Svět
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Nástroje
Home
Měny
Krátké sazby
Dlouhé sazby
Diskuse
Komodity & Deriváty
Komodity
ETF
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
ETC
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Warranty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Pákové certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Ekonomika
Home
Makropřehled
Ukazatel
HDP
Nezaměstnanost
Inflace
Mzdy
Průmyslová výroba
Obchodní bilance
Maloobchodní tržby
Ceny průmyslových výrobců
Stavební výroba
Analýzy
Databanky
Právo
Vše
Firmy
Daně
Zákony
Rozhodnutí
Trhy & finance
Moje Patria
Můj profil
Moje stránka
Moje stránka
Nastavení
Moje oblíbené
Akcie
Měny a sazby
Fondy
ETF
ETC
Certifikáty
Warranty
Pákové Certifikáty
Moje portfolio
Stav
Transakce
Analýza
Moje e-maily
Moje sms
|
Přehled zpráv
|
Akciové
|
Ekonomické
|
Měny
|
Komodity
|
Sloupky
|
Rozhovory
|
Video
|
Monitoring
|
Diskuse
|
Blog
PX
2 286,06
0,11%
DAX
23 685,93
0,05%
CZK/€
24,273
-0,08%
CZK/$
20,630
0,09%
AU
3 656,57
0,35%
BRT
67,52
-0,57%
Hledat v komentářích
hledat
Pokročilé hledání
Investiční doporučení
Random Thoughts #8: Trh trestá ASML příliš tvrdě, vodou na mlýn jsou plány TSMC
Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí
Akcie čeká nejlepší období roku, ochlazení může přijít v srpnu, myslí si Goldman Sachs
Zuckerberg chce být lídrem ve vývoji obecné umělé inteligence. Spustil Meta Superintelligence Labs
více...
Výsledky společností - ČR
Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
Jakub Blaha ke COLT CZ Group po 2Q25: Slabší výkon palných zbraní kompenzován silnou muniční divizí a strategickou expanzí do energetických výbušnin
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
Co se očekává od výsledků Coltu?
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
více...
Výsledky společností - Svět
Traders Talk: Fed, zlato i čínské akcie. Kde hledat příležitosti?
Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek
Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
více...
IPO, M&A
Švédská Verisure plánuje největší evropské IPO za poslední roky, vybrat chce přes 3 miliardy eur
Financial Times: Společnost GTCR kupuje výrobce léků Zentiva za 4,1 miliardy eur
IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
Švédský fintech Klarna cílí při svém IPO na více než miliardu dolarů
Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem
více...
Týdenní přehledy
Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě
Perly týdne: Zákon na snížení inflace zvyšuje inflaci, Tesla dostala čínský impuls
Velký objev z nejcennějšího období tvorby Toyen se poprvé představuje na trhu
více...
E-mailem
|
Zpět
|
Tisk
|
Diskutuj
Detail - články
KKCG Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
19.09.2025 11:04
Autor:
Redakce
, Patria.cz
KKCG Financing a.s.
IČO: 21531455
Společnost KKCG Financing a.s. zveřejnila pololetní finanční zprávu za období končící 30.6.2025. Pololetní finanční zprávu naleznete
zde
.
(komerční sdělení)
Tagy:
Povinně uveřejňované informace
Reklama
Přidat názor
|
Pavouk
Od nejnovějších
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (
Přihlásit
). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se
zde
.
Aktuální komentáře
19.09.2025
11:04
KKCG Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
10:56
Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů
10:49
Výnosy stoupají, akcie v Evropě také. Na programu jednání Trump - Si
9:01
BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky
8:58
Rozbřesk: Jestřábí ČNB a slabý dolar = nadále silná koruna
8:57
Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
8:54
Prezident KHNP rezignoval, Trump bude jednat se Si a snižování sazeb Fedem je více nejisté
18.09.2025
22:00
Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu
17:19
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
17:04
ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu
16:16
Goldman Sachs: Investoři jsou ohledně evropských akcií skeptičtí
14:47
Němečtí poslanci schválili rozpočet na letošní rok
13:59
Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
13:58
Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta
13:33
Nvidia investuje pět miliard dolarů do Intelu. Společně budou vyvíjet čipy pro PC a datová centra
11:42
Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
10:56
Rohlik Group zvýšil hrubý zisk o 38 procent, provozní ztráta klesla na 1,54 mld. Kč
10:07
Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou
9:03
Rozbřesk: Asertivní Fed bránící svoji nezávislost USD prospěl, viceguvernér ČNB Frait nevidí důvod snižovat sazby
8:35
Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
Reklama
Související komentáře
ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu
ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: XS2188802404_Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů – ke dni 15. 9. 2025
ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Private placement emise dluhopisů
Nejčtenější zprávy dne
Závod mezi Novo Nordiskem a Eli Lilly o nejúčinnější pilulku proti obezitě nabírá na intenzitě
(674x)
Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu
(646x)
Rozbřesk: Jestřábí ČNB a slabý dolar = nadále silná koruna
(538x)
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
(500x)
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
(419x)
Nejčtenější zprávy týdne
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
(3063x)
PODCAST Týdenní výhled: Fed znovu začne snižovat sazby a problémový Orsted upisuje nový kapitál
(2959x)
Fidelity: Americké small caps jsou nejlevnější za 35 let. Cyklus se může obrátit v jejich prospěch
(2866x)
Rozbřesk: Nemovitosti dále skokově zdražují. S čím vyrukuje příští vláda?
(2849x)
COLT CZ Group zvýšila zisk o polovinu a potvrzuje výhled. "Zásadní kroky posouvají skupinu na novou úroveň," říká Jan Drahota
(2836x)
Nejdiskutovanější zprávy týdne
EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi
(5)
VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE
(5)
Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku
(5)
Vysílá zlato klasický signál strachu?
(3)
Zatímco Amerika jede, evropským akciím se dnes opět nedaří
(3)
Kalendář událostí
Čas
Událost
JP - Základní O/N úroková sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět
O Patria.cz
|
Reklama
|
Mapa Stránek
|
Skupina Patria
|
Kariéra v Patrii
|
Podmínky užívání stránek
|
Ochrana osobních údajů
|
Pravidla diskuse
|
Investiční disclaimer
|
Náměty
|
FAQ
|
Skupina ČSOB
RSS / XML
|
Cookies
|
E-mail newsletter
|
SMS zpravodajství
|
Data export
|
Mobilní verze
|
R
=
Real-Time data
|
=
placený obsah
Zpravodajství:
Akciové zprávy
Ekonomické zprávy
Zprávy o měnách a sazbách
Zprávy o komoditách
Zprávy o HDP
ČNB
Grexit
Brexit
Volby v USA
Video zpravodajství
Investiční komentáře
Akcie:
Akcie ČEZ
Akcie NWR
Akcie Komerční banka
Akcie Erste Bank
Akcie O2
Akcie Kofola
Akcie Apple
Akcie Facebook
Akcie BMW
Akcie GE
Akcie Moneta
Komodity:
Ropa BRENT
Ropa WTI
Zemní plyn
Zlato
Stříbro
Měď
Cukr
Bavlna
Kakao
Škola investora:
Akademie investování
Investiční strategie
Investiční doporučení
Akciový slovník
Semináře
Měnová kalkulačka
Světové ekonomiky:
Ekonomika ČR
Ekonomika USA
Ekonomika Čína
Ekonomika Japonsko
Ekonomika Německo
Ekonomika Velká Británie
Ekonomika Rusko
Ekonomika Řecko
Ekonomika Francie
Tvorba aplikace:
Patria Online, a.s.
© 1997 - 2025
close modal
Uživatelské jméno
Heslo
Příhlásit se
Nepamatuji si heslo
Nemám registraci
Potřebujte poradit?
Zavolejte nám
+420 221 424 240
nebo napište na
info@patria.cz