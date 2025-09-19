Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Český zahraniční dluh ve stoupl o 69,6 mld. na 5,36 bilionu Kč

Český zahraniční dluh ve stoupl o 69,6 mld. na 5,36 bilionu Kč

19.09.2025 12:15
Autor: ČTK

Zahraniční dluh České republiky v letošním druhém čtvrtletí stoupl o 69,6 miliardy korun korun, ke konci června tak činil téměř 5,36 bilionu korun. To představovalo 64,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Meziročně byl dluh o 372,9 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Téměř 78 procent zahraničního dluhu připadalo na soukromý sektor a zbývající část, 22,3 procenta, byly závazky veřejného sektoru, do kterých spadají závazky vládního sektoru, soukromých subjektů garantované vládou a subjektů s majoritní účastí státu.

V sektoru vládních institucí zahraniční dluh ve druhém čtvrtletí vzrostl o 7,3 miliardy korun, podíl sektoru na celkovém zahraničním dluhu dosáhl 15,7 procenta. U bankovního sektoru včetně ČNB stoupl zahraniční dluh o 91,1 miliardy korun, na celkové zadluženosti se podílel 39,1 procenta. "Dále byl ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů ve druhém čtvrtletí patrný pokles stavu zadluženosti u ostatních sektorů," uvedla banka. Pokles u nich činil 28,9 miliardy korun, podle ČNB se snížil především stav přijatých půjček od nerezidentů. Podíl ostatních sektorů na celkovém zahraničním dluhu dosáhl 45,3 procenta.

"V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 50,3 procenta z celkových dluhových pasiv," uvedla ČNB. Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů byly nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady od nerezidentů a půjčky od zahraničních mateřských, sesterských a dceřiných společností, připadalo na ně celkem 54,8 procenta zahraničního dluhu.


Čtěte více:

Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
19.09.2025 11:55
Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
David Zervos na CNBC hovořil o tom, proč podle něj bylo nejlepší sníži...
Výnosy stoupají, akcie v Evropě také. Na programu jednání Trump - Si
19.09.2025 10:49
Výnosy stoupají, akcie v Evropě také. Na programu jednání Trump - Si
Na další úspěšný den na Wall Street nenavázaly hlavní asijské trhy. Po...
Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů
19.09.2025 10:56
Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů
elosvětové výdaje na umělou inteligenci (AI) se letos zvýší na téměř 1...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.09.2025
16:10Analytický radar: Colt sází na akvizice a míří k větší roli v obranném průmyslu
15:04Umělá inteligence a pracovní místa: „poslední“ slovo
14:30UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů (XS2541314584)
13:27Dohoda s Nvidií neřeší hlavní problém Intelu: ztrátovou Foundry Services
12:15Český zahraniční dluh ve stoupl o 69,6 mld. na 5,36 bilionu Kč
11:55Perly týdne: Fed měl snížit sazby o 75 bazických bodů?
11:04KKCG Financing a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
10:56Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů
10:49Výnosy stoupají, akcie v Evropě také. Na programu jednání Trump - Si  
9:01BoJ mění směr: Prodej ETF značí konec jedné éry japonské měnové politiky
8:58Rozbřesk: Jestřábí ČNB a slabý dolar = nadále silná koruna
8:57Šéf KHNP rezignoval. Byl pod tlakem kvůli kritizované smlouvě s Westinghouse
8:54Prezident KHNP rezignoval, Trump bude jednat se Si a snižování sazeb Fedem je více nejisté  
18.09.2025
22:00Spojení Intelu a Nvidie přineslo pozitivní náladu  
17:19Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
17:04ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu
16:16Goldman Sachs: Investoři jsou ohledně evropských akcií skeptičtí
14:47Němečtí poslanci schválili rozpočet na letošní rok
13:59Roche kupuje za 3,5 miliardy dolarů firmu 89bio, cílí na léčbu obezity a nadváhy
13:58Britská centrální banka ponechala základní úrok na 4,00 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět