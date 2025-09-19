Gartner: Globální výdaje na AI se letos vyšplhají na téměř 1,5 bilionu dolarů

elosvětové výdaje na umělou inteligenci (AI) se letos zvýší na téměř 1,5 bilionu dolarů (zhruba 31 bilionů Kč) z necelého bilionu dolarů loni. V příštím roce by pak tyto výdaje měly překročit hranici dvou bilionů dolarů. Vyplývá to z prognózy, kterou na svých internetových stránkách zveřejnila výzkumná společnost Gartner.
Prognóza počítá s pokračujícími investicemi do rozšiřování infrastruktury pro AI, jako jsou například datová centra. K růstu výdajů by měla velkou měrou přispět i pokračující integrace technologií pro umělou inteligenci do chytrých telefonů, osobních počítačů a dalších produktů.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy dosáhnou 1,479 bilionu dolarů
, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů
. V příštím roce by se výdaje měly vyšplhat na 2,023 miliardy dolarů
, píše Gartner.
Umělá inteligence v posledních letech zažívá prudký rozmach. K zájmu o tuto technologii přispěl chatovací systém ChatGPT, který v roce 2022 veřejnosti zdarma zpřístupnila společnost OpenAI. Řada firem působících v oblasti AI nyní registruje silný růst. Společnost , která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, je nyní nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou na světě.