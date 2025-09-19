Americké akcie mají za sebou silný týden

Americký akciový index S&P 500 dnes 19.9. 2025 posiluje o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
posiluje také, a to o 0,6 %. Na konci obchodního týdne v USA vidíme uzavření na historických maximech.
Německý index DAX
oslabuje o 0,2 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1747. Zlato
dnes posiluje, a to o 1,1 % a obchoduje se na úrovni 3684 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.01 p. b. na úroveň 4,125 %.
Federální rezervní systém tento týden snížil úrokové sazby
o 25 bazických bodů. Jedná se o první snížení v roce 2025. Tento krok byl reakcí na zpomalující trh práce. Trhy tuto informaci přijaly pozitivně a pokračují výše.