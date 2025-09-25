Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple

Skomírající výrobce čipů by mohl mít dalšího významného investora. Společnost podle zdrojů agentury Bloomberg oslovila , zda by neměl zájem do podniku investovat. V posledních měsících už do Intelu investovala americká vláda, jež získala ve firmě desetinový podíl. Po ní následovala japonská investiční společnost SoftBank s investicí ve výši dvou miliard dolarů a minulý týden se přidala s dalšími pěti miliardami, přičemž se s Intelem dohodla na užší spolupráci ve výrobě čipů pro počítače a datová centra.
Dohoda s Applem, dlouholetým zákazníkem Intelu, který v posledních pěti letech přešel na vlastní procesory, by představovala další potvrzení snahy Intelu o obrat. Podle zdrojů Bloombergu se obě společnosti bavily také o tom, jak lépe spolupracovat, nicméně jednání jsou v rané fázi a nemusí vést k dohodě, dodala agentura s odvoláním na své zdroje.
Bloomberg navíc upozorňuje, že je nepravděpodobné, že by se ve svých zařízeních vrátil k procesorům od Intelu, protože nejsofistikovanější čipy výrobce iPhonů nyní vyrábí jeho partnerská společnost TSMC. Přesto akcie Intelu reagovaly na tuto zprávu pozitivně, když ve středu vzrostly o 6,4 procenta.
Partnerství mez Intelem a Applem bylo v posledních letech trnité. léta používal čipy Intelu ve svých Macech, v roce 2020 se ale začal od dodavatele odklánět, což bylo součást plánu používat více interních komponent. V roce 2019 navíc získal většinu podnikání Intelu v oblasti modemových čipů.
Námluvy s Applem každopádně dokreslují snahy generálního ředitele Intelu Lip-Bu Tana, který se firmu pokouší navrátit mezi nejlepší hráče na trhu, a to i s využitím nečekané podpory ze strany Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa nahlíží na jako na klíčový prvek ve svém úsilí oživit domácí výrobu.
I s finanční podporou USA, Nvidie či SoftBank ale nejsou vyhlídky Intelu příliš růžové. Společnost se sídlem v Santa Claře v Kalifornii ztratila svou dlouhodobou technologickou výhodu a postoupila podíl na trhu konkurentům, jako jsou například AMD nebo . Společnost musela v minulosti propustit tisíce zaměstnanců a odložit plány na rozšíření továren, aby se vyrovnala se zhoršující finanční stránkou.
Od doby, kdy byla oznámená vládní injekce, jsou ale investoři optimističtější: akcie od začátku srpna vzrostly o více než 60 procent.