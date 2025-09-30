Hledat v komentářích

Míra inflace v Německu v září vzrostla na 2,4 procenta, uvedli statistici

30.09.2025 15:23
Autor: ČTK

Růst spotřebitelských cen v Německu v září zrychlil, míra inflace vzrostla na 2,4 procenta. To je nejvyšší hodnota v letošním roce. V předběžné zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. V srpnu činila inflace 2,2 procenta.

Podle harmonizovaných údajů, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, se míra inflace zvýšila rovněž na 2,4 procenta ze srpnové hodnoty 2,1 procenta. To je více, než čekali analytici oslovení agenturou Reuters. Ti předpokládali, že míra inflace vzroste na 2,2 procenta.

Bez zahrnutí nestabilních cen potravin a energií inflace v srpnu činila podle předběžných údajů 2,8 procenta. V červnu, červenci a srpnu se držela na 2,7 procenta.

Po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 vzrostly především ceny energií, inflace v Německu se tak dostala na téměř devět procent. V průměru v roce 2022 činila míra inflace v Německu 6,9 procenta, o rok později 5,9 procenta, loni ale už jen 2,2 procenta. I v roce 2021 byla průměrná inflace v Německu vyšší než teď, činila tehdy 3,1 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles.

Pět předních hospodářských institutů minulý týden odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) Německa v letošním roce zvýší o 0,2 procenta. V příštím roce by podle nich měla ekonomika vykázat růst o 1,3 a v roce následujícím o 1,4 procenta.


