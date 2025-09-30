Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown

Nedostatečný pokrok v jednání mezi demokraty a republikány zvyšuje pravděpodobnost prvního shutdownu americké vlády od roku 2019. Začít by mohl už ve středu ráno, pokud na poslední chvíli nedojde k dohodě. Co přesně to znamená? Jak bude narušen chod konkrétních institucí? A přijde někdo o práci?
Tato patová situace by mohla vést k nepředvídatelným ekonomickým dopadům, z nichž některé by mohly být pociťovány rychle a jiné by mohly nabírat na síle s každým dalším dnem, píše server Yahoo Finance, který shrnul vše podstatné, co se bude dít, dojde-li skutečně k zastavení chodu federálních úřadů.
Některé efekty hrozby shutdownu jsou patrné už teď na měnových trzích (klesající dolar), byť většina trhu se prozatím zaměřuje na ekonomické údaje, které přestanou být zveřejňovány a shromažďovány, pokud k zastavení chodu vládních institucí skutečně dojde. To by znamenalo, že v úterý odpoledne zveřejněná data z trhu práce (JOLTs) budou v tomto týdnu zřejmě těmi posledními, takže na pátek plánované payrolls nebudou.
Přitom trh práce je momentálně investory i centrálními bankéři Fedu bedlivě sledovaný, neboť poslední data ukazují na jeho zpomalování. „Je důležité pochopit, že americká ekonomika je již na ostří nože – trh práce změkl a inflace vzrostla. Přidání uzavření vlády do mixu určitě nepomůže,“ poznamenal tento týden Michael Linden z Washingtonského centra pro spravedlivý růst.
Analytik Patri Finance Tomáš Vlk ale tvrdí, že "ani případné přiškrcení vládních penězovodů by nebyla žádná katastrofa, stejně jako nebyla při posledních případech z let 2013 a 2018". Trhy by podle něj mohly zprvu trochu znejistět, nakonec by se ale zřejmě rychle uklidnily. "A Donald Trump by sice řešil, jak přitlačit demokraty k dohodě, ale zase by se nemusel rmoutit slabými daty z trhu práce, protože jejich zveřejňování by kvůli financím bylo pozastaveno," dodal.
Novým a nepředvídatelným prvkem téměř každoroční hrozby shutdownu je pak letošní slib Trumpovy administrativy, že zváží masové propouštění, pokud nedojde k dohodě, ale podrobnosti o tom, jak hluboko by s takovými škrty mohla zajít nejsou známé.
Co se bude dít ve statistických úřadech?
Pohotovostní plán zveřejněný v pondělí ministerstvem práce stanovil, že Úřady statistiky práce (BLS) při shutdownu zcela zastaví svou činnost. Agentura by dočasně přešla z 2 055 zaměstnanců na pouhého jednoho zaměstnance na plný úvazek. Ekonomickými daty nabitý kalendář se rovněž zastaví, počínaje již zmíněnou páteční zprávou o zaměstnanosti. Již shromážděná data by nakonec sice byla zveřejněna, ale nejspíš až po skončení odstávky.
A čím déle bude shutdown trvat, tím více by mohla být ovlivněna data budoucí, protože všechny aktivity sběru dat budou podle plánu BLS zastaveny. To zvyšuje pravděpodobnost, že říjnové ekonomické údaje – od indexu spotřebitelských cen až po novější údaje o zaměstnanosti – budou nejen zpožděné, ale také méně komplexní.
Ministerstvo obchodu zatím pohotovostní plán Úřadu pro ekonomickou analýzu nezveřejnilo. Tento úřad je každopádně neméně důležitý, protože zveřejňuje například čtvrtletní údaje o HDP nebo cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE).
Odborníci tvrdí, že významné ekonomické dopady se rychle zvrátí, pokud bude shutdown časově omezený. Většinou se totiž všechno rychle dožene, když instituce začnou zase fungovat, uvádí Yahoo Finance.
Propouštění ve státní správě?
Pokud shutdown nastane, mohlo by během něj dojít k propuštění vládních zaměstnanců či k trvalému odstranění některých pozic. Minulý týden Úřad pro řízení a rozpočet (OMB) prezidenta Trumpa napsal vládním agenturám, aby "využily této příležitosti ke zvážení oznámení o snížení pracovní síly" a dodal, že trvalé škrty by byly možné v oblastech "neslučitelných s prezidentovými prioritami".
Takový krok by představoval významný odklon od minulých shutdownů, kdy byli vládní zaměstnanci dočasně propuštěni, avšak s příslibem nejen návratu do práce, ale také doplacením výplaty po skončení odstávky.
Nejistota na letištích, zavřené národní parky
Shutdown ponechá vládní zaměstnance, včetně vojenského personálu, dočasně bez výplaty, ale mnozí z nich budou požádáni, aby se nadále hlásili do práce. Příkladem jsou zaměstnanci letiště (řídící letového provozu) nebo agenti Úřadu pro bezpečnost v dopravě – u těch v minulosti narostl počet neplánovaných absencí, zejména u hůře placených pozic, což vedlo k určitým narušením.
Dalšími významnými uzavírkami v minulých odstávkách byly národní parky, kde bylo pro návštěvníky uzavřeno vše od malebných přírodních oblastí až po hlavní turistické atrakce.
V neposlední řadě se odstávka dotkne také Daňového úřadu (IRS), jehož chod je nastaven tak, aby uzavřel například call centra. Otázky ohledně daní tak zůstanou nezodpovězeny. Těžší bude i získání cestovního pasu, protože mnoho vládních budov bude zavřených.
Plán Komise pro kontrolu cenných papírů a burzy (SEC) pak počítá s tím, že v práci bude pouze "extrémně omezený počet zaměstnanců, kteří jsou k dispozici pro reakci na nouzové situace".
Kde bude otevřeno?
Dávky Medicare a kontroly sociálního zabezpečení budou ve svém chodu pokračovat. U řady subjektů, včetně Fedu, se očekává, že zaznamenají minimální dopady, protože nejsou primárně financovány z každoročního procesu přidělování prostředků Kongresu.
Národní veřejné školy, respektive ty, jež jsou financovány na místní úrovni, zůstanou rovněž otevřené. A doručována bude stále i pošta, protože americká poštovní služba je z velké části financována z vlastních zdrojů, například z prodeje známek.