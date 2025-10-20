Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?

OpenAI je podle Yahoo Finance nyní největší neobchodovanou společností na světě. Její hodnota se totiž pohybuje kolem 500 miliard dolarů. Do podvědomí veřejnosti přitom vstoupila v listopadu 2022, když představila ChatGPT. Jaká je její budoucnost?
Yahoo Finance v následujícím obrázku ukazuje časovou osu začínající založením společnosti Samem Altmanem a Elonem Muskem. Následuje první investice , zmíněné představení ChatGPT a obrázek zmiňuje i krátkou epizodu, kdy Altman společnost opustil.
Podle Yahoo Finance nyní využívá ChatGPT k vyhledávání na internetu 24 % Američanů. K dalšímu vývoji společnosti se pak vyjádřil ředitel PitchBook Kyle Stanford, podle kterého tržby OpenAI prudce rostou a poukázal na to, že spolupracuje s řadou významných společností, mezi které patří NVIDIA, nebo . Tržby přitom v prvním pololetí letošního roku dosáhly konkrétně 4,3 miliardy dolarů, což představuje 16% meziroční růst.
Podle Yahoo Finance chce Open AI do konce roku dosáhnout tržeb ve výši 13 miliard dolarů, její spotřeba hotovosti by se přitom měla pohybovat kolem 8,5 miliardy dolarů. Na Yahoo se následně hovořilo o tom, zda může neziskový status společnosti ovlivňovat schopnost získávat zdroje zvenčí. Stanford řekl, že pokud by tento status měla mít dál, „bude to složité,“ k tomu ale poukázal na schopnost firmy uzavírat partnerství s řadou dalších společností.
OpenAI nemá podle experta nyní žádný reálný důvod k tomu, aby vstupovala na veřejný trh. Řekl, že existuje řada investorů třeba z fondů rizikového kapitálu, kteří by měli zájem o podíl ve společnosti, k tomu může prodávat akcie i svým zaměstnancům. V následujícím roce či dvou se tak podle Stanforda také nedá čekat, že by stávající investoři z firmy odešli tím, že své akcie prodali během IPO.
Ke změně může podle experta dojít až ve chvíli, kdy by docházely finanční zdroje ze strany investorů pohybujících se mimo obchodované trhy. Pak by OpenAI mohla zvažovat vstup na akciový trh, nyní k tomu nemá důvod a takový krok by jí mohl spíše zvýšit náklady. V dohledné době také OpenAI podle Stanforda nezačne generovat zisky. Na to by musel přijít obrat v její strategii, ke kterému se nechystá a stále se chce zaměřovat na další růst. Tedy i na tvorbu nových modelů umělé inteligence a získávání nových uživatelů. Včetně těch korporátních. K tématu ziskovosti expert dodal, že významnou nákladovou položkou jsou u společnosti energie.
Je možné, že by objem kapitálu mířícího do OpenAI znamenal jeho nedostatek u jiných společností? Stanford na to řekl, že trh není rozdělen na OpenAI a zbytek, ale na společnosti, které se věnují umělé inteligenci a na zbytek trhu. V prvním případě je totiž znát zájem investorů i na neveřejných trzích, druhá skupina společností nyní ale při snaze získat nový kapitál čelí velkým výzvám.
Zdroj: Yahoo Finance