MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč

Čtvrtek 09.10.2025
Hledej
ZKUSIT DEMO
|
OTEVŘÍT ÚČET
|
WEBTRADER
|
Uživatel:
Heslo:
Nová registrace
Přihlásit
Hlavní stránka
Patria Plus
O službě
Data Export
Ceník služeb
Benefity
Investor Plus
O službě
Ceník služeb
Benefity
Akademie investování
Úvod do investování
Analýzy investice
Investiční strategie
Investiční tipy
Wiki
Money management
Zpravodajství
Přehled zpráv
Akciové
Vše
ČR
CEE
Svět
Doporučení
Výsledky ČR
Výsledky CEE
Výsledky svět
IPO, M&A
Investiční tipy
Ekonomické
Vše
HDP
Inflace
Průmysl
PPI
Mzdy
Maloobchod
Nezaměstnanost
Zahraniční obchod
Stavebnictví
St. rozpočet
Měny
Vše
Měny
Sazby
Dluhopisy
Komodity
Sloupky
Vše
Jiří Soustružník
Project Syndicate
ČSOB Asset Management
Ekonomický radar ČSOB
Reality
Jan Bureš
Rozhovory
Video
Monitoring
Diskuse
Diskuse
Obecná diskuze
Blog
Akcie & Fondy
Přehled
Indexy a Futures
Akcie online
ČR
Polsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Záp. Evropa
USA
Svět
Akcie historie
Detail akcie
Online
Historie
Zprávy
O společnosti
Hospodaření
Doporučení
Graf
Sektor
Diskuse
Interaktivní graf
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Fondy
O IPO
IPO pro firmy
IPO pro investory
Penze
Měny & Sazby
Přehled
Měny
Online
Detail
Historie
Sazby
Online
Detail
Historie
Dluhopisy
Náš výběr
Státní ČR
HZL ČR
Firemní ČR
Státní Svět
Firemní Svět
Výzkum
Doporučení
Analýzy
Databanky
Nástroje
Home
Měny
Krátké sazby
Dlouhé sazby
Diskuse
Komodity & Deriváty
Komodity
ETF
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
ETC
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Warranty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Pákové certifikáty
Oblíbené
Vyhledávání
Popis
Detail
Ekonomika
Home
Makropřehled
Ukazatel
HDP
Nezaměstnanost
Inflace
Mzdy
Průmyslová výroba
Obchodní bilance
Maloobchodní tržby
Ceny průmyslových výrobců
Stavební výroba
Analýzy
Databanky
Právo
Vše
Firmy
Daně
Zákony
Rozhodnutí
Trhy & finance
Moje Patria
Můj profil
Moje stránka
Moje stránka
Nastavení
Moje oblíbené
Akcie
Měny a sazby
Fondy
ETF
ETC
Certifikáty
Warranty
Pákové Certifikáty
Moje portfolio
Stav
Transakce
Analýza
Moje e-maily
Moje sms
|
Přehled zpráv
|
Akciové
|
Ekonomické
|
Měny
|
Komodity
|
Sloupky
|
Rozhovory
|
Video
|
Monitoring
|
Diskuse
|
Blog
PX
2 361,68
0,14%
DAX
24 611,25
0,06%
CZK/€
24,345
-0,03%
CZK/$
21,063
0,57%
AU
3 975,18
-1,55%
BRT
66,08
0,53%
Hledat v komentářích
hledat
Pokročilé hledání
Investiční doporučení
Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy
Random Thoughts #8: Trh trestá ASML příliš tvrdě, vodou na mlýn jsou plány TSMC
Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí
Akcie čeká nejlepší období roku, ochlazení může přijít v srpnu, myslí si Goldman Sachs
více...
Výsledky společností - ČR
Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce
Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický
Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
více...
Výsledky společností - Svět
Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce
Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení
Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický
více...
IPO, M&A
Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
Goldman Sachs rozšiřuje aktivity v Evropě. Vidí příležitost v investicích, fúzích i IPO
Majitel ČSOB zvažuje koupi nizozemské banky ABN Amro, píše Bloomberg
více...
Týdenní přehledy
Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě
Perly týdne: Zákon na snížení inflace zvyšuje inflaci, Tesla dostala čínský impuls
Velký objev z nejcennějšího období tvorby Toyen se poprvé představuje na trhu
více...
E-mailem
|
Zpět
|
Tisk
|
Diskutuj
Detail - články
MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
09.10.2025 17:56
Autor:
Redakce
, Patria.cz
MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)
Představenstvo MONETA navrhne akcionářům ke schválení výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč na akcii. O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě, která bude svolána na 14. listopadu 2025. Plné znění oznámení je dostupné
ZDE
nebo na odkazu:
https://investors.moneta.cz/aktualni-informace
(komerční sdělení)
Tagy:
Povinně uveřejňované informace
Reklama
Přidat názor
|
Pavouk
Od nejnovějších
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (
Přihlásit
). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se
zde
.
Aktuální komentáře
09.10.2025
17:56
MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
17:45
První pohled někdy mate…
16:11
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
14:40
Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin
14:06
JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00
PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48
Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45
Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway
11:38
Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR
11:28
Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:28
Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:27
Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:21
Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky
10:33
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
10:28
Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
9:32
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:53
Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené
8:45
Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
5:53
Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
08.10.2025
17:29
Po sto letech tentokrát jinak?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
Reklama
Související komentáře
Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
Nejčtenější zprávy dne
Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
(2141x)
V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
(1603x)
Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky
(1344x)
Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené
(1105x)
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
(972x)
Nejčtenější zprávy týdne
VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
(40622x)
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
(4899x)
AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
(4798x)
Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
(4630x)
V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
(3710x)
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
(7)
Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
(5)
Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
(4)
Miran z Fedu: Inflační tlaky půjdou dolů, potenciál americké ekonomiky nahoru
(3)
VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE
(3)
Kalendář událostí
Čas
Událost
14:30
USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět
O Patria.cz
|
Reklama
|
Mapa Stránek
|
Skupina Patria
|
Kariéra v Patrii
|
Podmínky užívání stránek
|
Ochrana osobních údajů
|
Pravidla diskuse
|
Investiční disclaimer
|
Náměty
|
FAQ
|
Skupina ČSOB
RSS / XML
|
Cookies
|
E-mail newsletter
|
SMS zpravodajství
|
Data export
|
Mobilní verze
|
R
=
Real-Time data
|
=
placený obsah
Zpravodajství:
Akciové zprávy
Ekonomické zprávy
Zprávy o měnách a sazbách
Zprávy o komoditách
Zprávy o HDP
ČNB
Grexit
Brexit
Volby v USA
Video zpravodajství
Investiční komentáře
Akcie:
Akcie ČEZ
Akcie NWR
Akcie Komerční banka
Akcie Erste Bank
Akcie O2
Akcie Kofola
Akcie Apple
Akcie Facebook
Akcie BMW
Akcie GE
Akcie Moneta
Komodity:
Ropa BRENT
Ropa WTI
Zemní plyn
Zlato
Stříbro
Měď
Cukr
Bavlna
Kakao
Škola investora:
Akademie investování
Investiční strategie
Investiční doporučení
Akciový slovník
Semináře
Měnová kalkulačka
Světové ekonomiky:
Ekonomika ČR
Ekonomika USA
Ekonomika Čína
Ekonomika Japonsko
Ekonomika Německo
Ekonomika Velká Británie
Ekonomika Rusko
Ekonomika Řecko
Ekonomika Francie
Tvorba aplikace:
Patria Online, a.s.
© 1997 - 2025
close modal
Uživatelské jméno
Heslo
Příhlásit se
Nepamatuji si heslo
Nemám registraci
Potřebujte poradit?
Zavolejte nám
+420 221 424 240
nebo napište na
info@patria.cz