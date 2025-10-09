Hledat v komentářích

MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč

09.10.2025 17:56
Autor: Redakce, Patria.cz

MONETA Money Bank, a.s.
(IČ: 25672720)

Představenstvo MONETA navrhne akcionářům ke schválení výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč na akcii. O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě, která bude svolána na 14. listopadu 2025. Plné znění oznámení je dostupné ZDE nebo na odkazu: https://investors.moneta.cz/aktualni-informace

(komerční sdělení)

 
 
 
 


