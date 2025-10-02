OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa

OpenAI, tvůrce ChatGPT, se po sekundárním prodeji akcií za 6,6 miliardy dolarů stala nejhodnotnějším startupem světa s oceněním 500 miliard dolarů, čímž překonala SpaceX Elona Muska. Transakce proběhla v době, kdy firma pod vedením Sama Altmana jedná o přeměně na veřejně prospěšnou ziskovou společnost (PBC), zatímco čelí rostoucí konkurenci v oblasti AI. OpenAI zároveň rozšiřuje své technologické portfolio a snaží se upevnit pozici lídra v globálním závodu o umělou inteligenci.
Společnost OpenAI, majitel ChatGPT, dokončila sekundární prodej akcií pro své současné i bývalé zaměstnance v celkové hodnotě 6,6 miliardy dolarů, čímž se její valuace vyšplhala na rekordních 500 miliard dolarů, píše Bloomberg. Stala se tak nejhodnotnějším startupem, kdy překonala SpaceX Elona Muska s oceněním 456 miliard dolarů.
Mezi nakupující investory patří Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX z Abú Dhabí a T. Rowe Price. Předchozí ocenění firmy bylo 300 miliard dolarů.
OpenAI pod vedením Sama Altmana je jedním z lídrů v budování datových center a vývoji AI služeb, což je oblast, která si žádá investice za biliony dolarů. Ačkoli firma zatím nevykazuje zisk, uzavírá obří dohody s partnery jako nebo SK Hynix, čímž podporuje rozvoj AI infrastruktury, připomíná Bloomberg.
OpenAI původně povolila prodej až 10,3 miliardy dolarů v akciích (po navýšení z původních 6 miliard), ale nakonec se prodaly jen asi dvě třetiny této částky. Podle zdroje je nižší účast na prodeji vnímána jako důkaz důvěry v dlouhodobou budoucnost firmy, a zároveň jako známka silného zájmu investorů i při rekordním ocenění. Šlo o druhý velký tendrový prodej OpenAI za méně než rok po předchozí 1,5 miliardové dohodě se SoftBank v listopadu.
Transformace OpenAI
Tento milník přichází v klíčovém období pro Altmanovu společnost, která jedná s Microsoftem o přeměně na tradiční ziskovou firmu. OpenAI byla založena v roce 2015 jako nezisková organizace zaměřená na rozvoj digitální inteligence „způsobem, který bude nejvíce prospěšný pro celé lidstvo“. V roce 2019 vznikla zisková dceřiná společnost, která umožnila získávat kapitál od investorů a najímat špičkové talenty. Tato část fungovala v režimu tzv. „capped-profit“, což znamenalo, že výnosy investorů byly omezeny.
Letos OpenAI oznámila, že se zisková část přetransformuje na tzv. Public Benefit Corporation (PBC) – tedy ziskovou firmu, která má zároveň zákonnou povinnost sledovat veřejný prospěch vedle zisku. Nezisková mateřská organizace má zůstat zachována a bude mít kontrolní podíl v nové PBC. Má získat také akciový podíl přesahující 100 miliard dolarů, čímž se stane jednou z nejlépe financovaných neziskovek na světě.
Altman i Musk byli oba spoluzakladateli OpenAI,od té doby se však jejich vztahy zhoršily. Musk podal žalobu na OpenAI ve snaze zastavit její restrukturalizaci, přičemž obvinil OpenAI z porušení slibů, které mu byly dány při zakládání neziskové organizace. Tvrdí, že firma opustila svůj původní účel, když od roku 2019 (tj. rok po jeho odchodu z představenstva OpenAI) začala přijímat miliardové investice od .
Konkurenční prostředí
Pokud jde o samotné podnikání, OpenAI čelí stále tvrdší konkurenci na trhu s AI talenty. Například Meta Platforms agresivně nabírá výzkumníky z OpenAI i dalších špičkových laboratoří pro svůj nový tým Superintelligence, přičemž nabízí odměny v řádu stovek milionů dolarů.
Z dlouhodobého hlediska čelí OpenAI také rostoucímu konkurenčnímu tlaku ze strany firem jako a Anthropic, které rovněž rychle získávají kapitál. V reakci na to OpenAI spustila sérii nových technologických produktů. Mezi nimi jsou i dva otevřené a volně dostupné modely umělé inteligence, které dokážou napodobit lidský proces uvažování. A v srpnu uvedla svůj dosud nejvýkonnější model GPT-5, který má posílit její vedoucí pozici ve stále přeplněnějším prostoru.