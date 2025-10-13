Hledat v komentářích

Detail - články
Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst

Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst

13.10.2025 13:31
Autor: ČTK

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to dnes švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
Trojice podle akademie obdržela ocenění za vysvětlení hospodářského růstu, který podporují inovace. "Laureáti nás naučili, že trvalý hospodářský růst nelze brát jako samozřejmost. Po většinu lidských dějin byla normou ekonomická stagnace, nikoli růst. Jejich práce ukazuje, že si musíme být vědomi hrozeb pro pokračující růst, a těm čelit," uvedla akademie.

Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů ocenění tvoří Američané.

V loňském roce Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson působící ve Spojených státech, a to za výzkum vlivu společenských institucí na rozdíly v prosperitě mezi zeměmi.

Na vyznamenané čeká kromě medaile, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.
 


