Detail - články
Spolupráce velkých technologických firem – tentokrát jinak než v devadesátých letech?

Spolupráce velkých technologických firem – tentokrát jinak než v devadesátých letech?

17.10.2025 10:46
Autor: Redakce, Patria.cz

Na CNBC se zaměřili na rostoucí propojenost některých velkých technologických společností, kdy se jádrem jejich spolupráce stala umělá inteligence. Michael Wolf ze společnosti Activate k tomu řekl, že tyto firmy podnikají obrovské investice a je přirozené, že se na nich podílejí společně a hledají investiční partnery. Důležité přitom je, že bude existovat „reálná poptávka“ po tom, co tyto investice přinesou.

CNBC ukázala následující schéma, které popisuje investiční a produktovou spolupráci mezi vyznačenými společnostmi. Na CNBC se pak diskutovalo o tom, zda je podobný druh spolupráce skutečně zdravý. V případě společnosti NVIDIA jde přitom podle CNBC v jádru o to, že ta pomáhá financovat nákup svých čipů. U AMD se zase sází na to, že díky spolupráci půjde nahoru cena akcií této společnosti, a to pak pomůže se získáním financí na nákup jejích čipů.



Wolf k podobným úvahám řekl, že skutečně klíčovou věcí je právě to, zda nakonec bude existovat poptávka po tom, co budou všechny investice generovat. Tedy zda se zaplatí. Pokud ano, nezáleží tolik na tom, kdo koho nyní financuje. A podle něj momentálně existují jasné známky toho, že investice budou skutečně produktivně využívány. Redaktoři CNBC ovšem s takovým vysvětlením nebyli úplně spokojeni. Poukazovali na to, že nyní je na akciovém trhu odměňován ten, kdo investuje více. Takový pohled se ale může rychle změnit.



Wolf k tématu řekl, že na konci devadesátých let probíhalo něco podobného jako nyní. Společnosti jako Nortel poskytovaly přímo úvěry svým klientům tak, aby mohli budovat svou infrastrukturu s použitím dodávek od Nortelu. V současné době může probíhat něco podobného, ale situace se liší právě v tom, že v devadesátých letech se budovala infrastruktura „bez poptávky“. Tedy taková, která nenašla konečné využití a negenerovala potřebnou návratnost. Což mimo jiné znamená, že zmíněné půjčky nemohly být spláceny.

Kolik času investoři jednotlivým společnostem dají na to, aby dokázaly svou schopnost investice splácet? Na tuto otázku expert odpověděl, že podle něj investoři budou na investující společnosti sázet dál, protože investice jsou důkazem toho, že nezůstanou pozadu. Smysl mu dává i strategie AMD, protože ta zajišťuje, že tato firma „zůstane ve hře a NVIDIA v ní nebude jedinou“. K tomu Wolf dodal, že využívání umělé inteligence podle něj nepovede jen k přerozdělení hodnoty od jedněch firem k druhým, ale k tvorbě hodnoty nové.

Zdroj: CNBC

 

