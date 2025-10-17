Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují

Když uvidíte švába, tak jich někde pravděpodobně bude více. Tolik aktuální hláška respektovaného generálního ředitel JP Morgan J. Dimona na adresu aktuálních problémů menších regionálních amerických bank. Některé z nich vykázaly nečekaně vysoké ztráty plynoucí z jejich úvěrové expozice a jejich akcie se dostaly pod výrazný prodejní tlak. Ačkoliv tentokrát je příběh strukturálně jiný, tak problémy amerických bank nemohou než evokovat relativně nedávný otřes stejného segmentu, když v březnu 2023 po bankovním runu zkolabovalo několik regionálních bank včele se Silicon Valley Bank.
Jestliže současný mikro-příběh problémových regionálních bank může být jistě atraktivní, tak Středoevropana budou spíše zajímat makro-implikace této situace s přesahem na ostatní trhy. Je zjevné, že pokud se dostane pod tlak hned několik bank, tak se dostávají do hry otázky stability finančního sektoru a tím i politika centrální banky. Zároveň, jak ukázal příběh Silicon Valley Bank, bankovní run se může rozjet v dnešní době sociálních sítí velmi rychle (připomeňme, že hlavní střadatelé u Silicon Valley Bank - technologické firmy - se domluvily na WhatsApp, že hromadně vyberou vklady).
Za této situace bude pohled upřen dvěma směry - za prvé na akciový index amerických regionálních bank a také na politiku Fedu. V druhém případě začíná být velmi aktuální úvaha o konci kvantitativního uvolňování neboli prodejů dluhopisů z bilance centrální banky. Tato forma restrikce by se jevila jako velmi kontraproduktivní v situaci, kdy část bankovního sektoru se dostává pod tlak a jeho rezervy mohou dále klesat. Pokud bude situace eskalovat, tak je velmi pravděpodobné, že Fed ukončí proces kvantitativního uvolňování velmi záhy - fakticky již na konci října. Dost možná, že tento moment již anticipují americké vládní dluhopisy, jejichž ceny dramaticky zpevňují, resp. výnosy padají podél celé výnosové křivky.
*** TRHY ***
Koruna
Česká měna osciluje i nadále ve velmi úzkém pásmu, když v podstatě ignoruje i dost silné zahraniční kurzotvorné faktory. Na jednu stranu je to nárůst averze k riziku spojený s novými problémy amerických regionálních bank, na druhou jsou to pak zprávy o tom, že americký prezident Trump se chce setkat s ruským protějškem Putinem v Budapešti a řešit urovnání konfliktu na Ukrajině (summit by měl být údajně zorganizován v horizontu týdnů). Dodejme, že dnes by D. Trump měl jednat s ukrajinským prezidentem V. Zelenským.
Eurodolar
Eurodolar dostal do ruky několik býčích argumentů, které jej posunuly na hladinu 1,17. Za prvé, se znovu objevil přízrak problémů amerických regionálních bank (viz úvod). Za druhé, relativně holubičí komunikace Fedu pokračuje (viz znovu Miran a Waller) a za třetí ECB se ústy své prezidentky Ch. Lagardeové nachází v dobré pozici (aneb sazby netřeba měnit).
To, jak vysoké mohou být aktuální ztráty dolaru, však bude v krátkém období záviset na vývoji akcií amerických regionálních bank. Pokud ty se stabilizují, bude mít šanci i dolar na zotavení. Naopak eskalace bankovních problémů bude tlačit americké výnosy níže a s tím i dolar.