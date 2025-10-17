Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují

Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují

17.10.2025 9:16
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Když uvidíte švába, tak jich někde pravděpodobně bude více. Tolik aktuální hláška respektovaného generálního ředitel JP Morgan J. Dimona na adresu aktuálních problémů menších regionálních amerických bank. Některé z nich vykázaly nečekaně vysoké ztráty plynoucí z jejich úvěrové expozice a jejich akcie se dostaly pod výrazný prodejní tlak. Ačkoliv tentokrát je příběh strukturálně jiný, tak problémy amerických bank nemohou než evokovat relativně nedávný otřes stejného segmentu, když v březnu 2023 po bankovním runu zkolabovalo několik regionálních bank včele se Silicon Valley Bank.

Jestliže současný mikro-příběh problémových regionálních bank může být jistě atraktivní, tak Středoevropana budou spíše zajímat makro-implikace této situace s přesahem na ostatní trhy. Je zjevné, že pokud se dostane pod tlak hned několik bank, tak se dostávají do hry otázky stability finančního sektoru a tím i politika centrální banky. Zároveň, jak ukázal příběh Silicon Valley Bank, bankovní run se může rozjet v dnešní době sociálních sítí velmi rychle (připomeňme, že hlavní střadatelé u Silicon Valley Bank - technologické firmy - se domluvily na WhatsApp, že hromadně vyberou vklady).

Za této situace bude pohled upřen dvěma směry - za prvé na akciový index amerických regionálních bank a také na politiku Fedu. V druhém případě začíná být velmi aktuální úvaha o konci kvantitativního uvolňování neboli prodejů dluhopisů z bilance centrální banky. Tato forma restrikce by se jevila jako velmi kontraproduktivní v situaci, kdy část bankovního sektoru se dostává pod tlak a jeho rezervy mohou dále klesat. Pokud bude situace eskalovat, tak je velmi pravděpodobné, že Fed ukončí proces kvantitativního uvolňování velmi záhy - fakticky již na konci října. Dost možná, že tento moment již anticipují americké vládní dluhopisy, jejichž ceny dramaticky zpevňují, resp. výnosy padají podél celé výnosové křivky.


*** TRHY ***

Koruna

Česká měna osciluje i nadále ve velmi úzkém pásmu, když v podstatě ignoruje i dost silné zahraniční kurzotvorné faktory. Na jednu stranu je to nárůst averze k riziku spojený s novými problémy amerických regionálních bank, na druhou jsou to pak zprávy o tom, že americký prezident Trump se chce setkat s ruským protějškem Putinem v Budapešti a řešit urovnání konfliktu na Ukrajině (summit by měl být údajně zorganizován v horizontu týdnů). Dodejme, že dnes by D. Trump měl jednat s ukrajinským prezidentem V. Zelenským.

Eurodolar

Eurodolar dostal do ruky několik býčích argumentů, které jej posunuly na hladinu 1,17. Za prvé, se znovu objevil přízrak problémů amerických regionálních bank (viz úvod). Za druhé, relativně holubičí komunikace Fedu pokračuje (viz znovu Miran a Waller) a za třetí ECB se ústy své prezidentky Ch. Lagardeové nachází v dobré pozici (aneb sazby netřeba měnit).

To, jak vysoké mohou být aktuální ztráty dolaru, však bude v krátkém období záviset na vývoji akcií amerických regionálních bank. Pokud ty se stabilizují, bude mít šanci i dolar na zotavení. Naopak eskalace bankovních problémů bude tlačit americké výnosy níže a s tím i dolar.


Čtěte více:

Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank
17.10.2025 5:54
Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank
Po patnácti letech, kdy evropské akcie zaostávaly za těmi americkými, ...
Zámořské trhy lehce poklesly
16.10.2025 22:00
Zámořské trhy lehce poklesly
Hlasování v senátu ohledně vládního financování a ukončení odstávky vl...
Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody
17.10.2025 8:44
Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody
VIG nabízí odkup Nürnbergeru za 120 eur/akcie. Čína obviňuje USA z esk...
Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají
17.10.2025 9:13
Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají
Americké regionální banky čelí dalším otřesům. Zions Bancorp a Western...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.10.2025
11:34Akcie dostávají ránu z nečekané strany, peníze míří do dluhopisů a zlata  
10:46Spolupráce velkých technologických firem – tentokrát jinak než v devadesátých letech?
9:16Rozbřesk: Trable regionálních amerických bank jsou zpět a výnosy dluhopisů kolabují
9:13Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají
8:44Další regionální banky USA čelí úvěrovým ztrátám, napětí Čína-USA se zostřuje a ceny zlata lámou nové rekody  
5:54Evropa zaostává za USA už 15 let. Teď se to už zlomí, věří Deutsche Bank
16.10.2025
22:00Zámořské trhy lehce poklesly  
17:46Existují ziskové bubliny?
16:18Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
15:36United Airlines (+72 % od dubna) vykázala vyšší než očekávaný zisk, ale slabší tržby  
14:28MercadoLibre: Nastal čas k dokupu?  
13:48UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení o výplatách úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů
12:55Ningi Research: CCC uměle nafukuje zisky, obrat je účetní iluze
11:59RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:19Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
10:03Nový šéf Nestlé urychluje transformaci, plánuje propustit 16 000 zaměstnanců. Akcie +8 %
9:49Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb
9:45Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent
8:49Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu  
8:49Rozbřesk: Evropský průmysl opět zklamal, Německo svižně deindustrializuje

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Comerica Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
Huntington Bancshares Inc/OH (09/25 Q3, Bef-mkt)
7:20Volvo AB (09/25 Q3)
11:00EMU - CPI, y/y
12:30Fifth Third Bancorp (09/25 Q3)
13:00American Express Co (09/25 Q3)
13:30Ally Financial Inc (09/25 Q3)
13:30State Street Corp (09/25 Q3)
14:30USA - Počet stavebních povolení
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět