Wall Street rostla poté, co Trump mírnil svůj postoj vůči Číně

17.10.2025 22:02
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy se během posledního obchodního dne v týdnu dokázaly oklepat z obav z potenciálních ztrát některých regionálních bank. Menší americké banky Zions a Western Alliance oznámily, že se staly oběťmi podvodných půjček. Investoři se ale nakonec zaměřili na pozitivní zprávy z probíhající celní války mezi USA a Čínou poté, co dnes Trump v rozhovoru s novináři uvedl, že současné nastavení cel je neudržitelné, a zároveň dodal, že problém s Čínou se nakonec vyřeší. Hlavní indexy na Wall Street si tak nakonec připsaly slušné zisky kolem 0,6 %.

Společnost American Express zvýšila svůj celoroční výhled pro růst tržeb na 9 – 10 % z původních 8 – 10 % a zároveň zvýšila odhad zisku na 15 – 15,5 USD/akcii. Akcie American Express na tyto zprávy reagovaly více než 7% růstem. Mezi nejslabší akcie v rámci indexu S&P 500 se zařadily akcie těžaře zlata Newmont, které odepsaly více než 7 %. Akcie těžařů vzácných kovů zažily volný pád poté, co se po rekordní rally dostavila korekce u ceny zlata




